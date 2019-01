Ribas avisa del «podriment» de les desigualtats si no hi ha canvis

El primer cap de Govern del principat d’Andorra Òscar Ribas va manifestar ahir, en el marc del vintè aniversari de la Fundació Julià Reig, les seves discrepàncies en l’actual «manera de fer política» i va advertir del «podriment» de les desigualtats si no hi ha canvis en la propera legislatura.



«Hem de canviar la manera de fer política. El que ha passat en la darrera legislatura quant a les formes no és de rebut. Es faria un gran favor al país si canviéssim la manera de fer política i tornéssim a fer política, no al teatre» va sentenciar Ribas.



L’impulsor de la Fundació Julià Reig va fer referència a les paraules del Premi Noble d’Economia al 2015 Angus Deaton per defensar la tesi que el creixement genera desigualtats. «Estem creixent sense un límit fix i ens queixem que ara hi ha desigualtats. Doncs el que ha de fer la política és intervenir» va exclamar Ribas.



Segons el fundador de l’Agrupament Nacional Democràtic (AND), «estem davant d’una situació de precarietat sobre el model d’Estat. Coprincipat o no?». En relació amb aquesta qüestió, Ribas va recordar que ell va ser el primer cap de Govern que va demanar una aproximació amb Europa «i a data d’avui encara no sabem si ens convé».



En el preludi de contesa electoral, Ribas va assenyalar que les actuals desigualtats s’agreujaran a la propera legislatura», motiu pel qual és partidari d’intervenir i fer canvis. «Avui ja està tot encarrilat. Però la política és visionar el que pot passar d’aquí a 10 anys».

L’expresident va cloure la seva intervenció amb un discurs per al proper Govern entrant: «Els problemes no s’han de deixar podrir en política. Quan la cosa ja està podrida, ja no hi ha solució o n’és molt difícil de trobar-ne».