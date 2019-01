Confiscats 10.000 grams de tabac de picadura a Lleida-Alguaire

La Guàrdia Civil va identificar el diumenge a la tarda a l’aeroport de Lleida-Alguaire un home de 46 anys i resident al Regne Unit amb possessió de 10.000 grams de tabac de picadura provinents d’Andorra i valorats en 2.060 euros.

A l’home, que era un passatger del vol Lleida amb destinació Birmingham, se li va detectar el tabac durant la inspecció per escàner dels equipatges. El portava en dues maletes de viatge i no l’havia declarat. El gènere no duia els precintes reglamentaris, però l’home va ensenyar les factures de les compres.



Com que el gènere controlat no supera els 10.000 euros de valor, l’home va ser controlat, però no arrestat, i va percebre una infracció administrativa. El comís, a més, va quedar decomissat.

Segon cas

És el segon cas de contraban de tabac provinent d’Andorra que efectua la Guàrdia Civil el 2019. El passat cinc de gener va intervenir 1.000 paquets a un home resident de 32 anys amb nacionalitat portuguesa a Asnurri, al Pallars.