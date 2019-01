Els Encants Vintage recapten més de 9.000 euros

La botiga solidària dels Encants Vintage, que va estar oberta del 6 de desembre del 2018 al 12 de gener del 2019, ha aconseguit recaptar fins a 9.160,5 euros que, tal com va informar el Comitè d’Andorra de l’UNICEF, es destinaran al projecte que té a la República del Congo per millorar l’accés als serveis bàsics de les poblacions autòctones.

Un any més, coincidint amb les festes de Nadal, l’organització va mantenir oberta aquesta botiga solidària on oferia roba i complements de marca a preus assequibles, així com articles de decoració per a les festes nadalenques. Tot i que l’espai físic de venda ja ha tancat, les compres encara es poden seguir realitzant via les xarxes socials dels Encants Vintage, tant Facebook com Wallapop.

Aquesta última recaptació se sumarà als 31.835 euros que ja s’havien aconseguit aglutinar en edicions anteriors, durant els mini Encants que van estar oberts del 29 de gener al 2 de febrer del 2018 i les dues edicions dels Encants Vintage realitzades als mesos de maig i novembre. Des del Comitè d’Andorra de l’UNICEF, van decidir dedicar tots els fons obtinguts als programes de la República del Congo, que tenen com a objectiu contribuir a la millora social de les poblacions autòctones tot facilitant-los els accessos a la sanitat, l’aigua potable, l’educació o el registre de naixement.

Resultats del 2017

El Comitè d’Andorra va aprofitar que dona continuïtat a la tasca humanitària a la República del Congo per fer balanç dels resultats obtinguts al 2017. A través dels comitès de protecció, van detectar més de 1.450 casos d’infants no declarats al registre civil, nadons abandonats o víctimes de violència sexual, i van poder donar suport a un total de 650 infants. En matèria d’educació, al 2017 es van assolir els 1.152 alumnes autòctons inscrits, quan abans d’iniciar el programa al 2013 només n’hi havia 69. Pel que fa a la salut, en canvi, des de l’entitat lamenten que la cobertura segueix sent baixa i per això recomanen reforçar l’accés als serveis de salut, sobretot els que són de proximitat i mòbils.