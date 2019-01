El TS rectifica perquè Pijuan pugui jutjar altres causes de BPA

El president del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijuan, podrà jutjar qualsevol de les causes relacionades amb el cas BPA excepte la coneguda com a principal. Així ho afirma el Tribunal Superior en dos autes fets públics ahir en els quals la sala rectifica els recentment emesos per deixar clar que Pijuan únicament queda apartat de la causa relacionada amb Gao Ping i no de les altres derivades. El motiu, segons s’argumenta en els dos autes rectificatius, és que només es pot dubtar de la imparcialitat del magistrat en el context d’aquesta causa i no per altres trames que derivin de la mateixa entitat bancària.



En concret, en l’aute publicat ahir i en data de 24 de desembre de l’any passat, s’indica que «allà on es diu ‘(...) aquestes paraules han pogut crear l’aparença raonable que el amgistrat no resoldrà les causes relatives al cas BPA de manera totalment objectiva (...)’, ha de dir ‘(...) aquests paraules han pogut crear l’aparença raonable que el magistrat no resoldrà la causa número 6000173/2016 de manera totalment objectiva’». Amb aquesta matisació, el tribunal s’assegura que no es podrà usar la decisió d’apartar Pijuan de la primera causa del cas BPA jutjada per futurs vistes orals relacionades amb l’entitat. El mateix escrit canvia el text en què s’especifica la decisió del tribunal per deixar palès, també, que la sentència té només afectes en aquesta causa concreta.



El Superior exposa que el canvi és possible perquè l’article 182 del Codi de Procediment Penal estableix que un tribunal disposa de cinc dies a partir de la notificació per «rectificar qualsevol equivocació material, aclarir conceptes confusos o suplir eventuals omissions que s’observin en la sentència, motiu pel qual s’escau procedir a rectificar l’aute».

Les recusacions

Cal recordar que el Superior va prendre la decisió d’apartar Pijuan del judici després que l’advocat de quatre dels processats en el cas, Josep Anton Silvestre, presentés diverses recusacions als magistrats. En concret, l’acceptació de la recusació s’argumentava en per les advertències de Pijuan cap a Silvestre. En detall, el magistrat va dir: «Sr. Silvestre, estic fart de les seves males maniobres, que podien anar en perjudici dels seus clients», així com «que serien els seus clients els que rebrien les conseqüències». En la resolució, el Superior considera que «malgrat la total bona fe» del magistrat Pijuan i «la seva fama de magistrat exemplar i imparcial», «aquestes paraules han pogut crear l’aparença raonable que [Pijuan] no resoldrà les causes relatives al cas de manera totalment objectiva». En conclusió, el TS va acceptar la petició de recusació «en un context de defensa conflictiva que anima el present recurrent, amb la voluntat manifesta de bloquejar el procediment, i a fi d’assegurar una total serenitat dels futurs debats en la present causa».