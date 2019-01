Pujades del contracte de lloguer abans que entri en vigor la nova normativa

El raonador del ciutadà, Marc Vila, ha informat aquest dimarts que està rebent casos, i n'ha de tractar també els propers dies, de ciutadans a qui els estan avisant de pujades del contracte de lloguer, una decisió que just coincideix amb l'anunci del Govern que quedaran prorrogats tots els contractes del 2019. Com que aquesta mesura, junt amb el fet que només es podrà incrementar l'IPC (que s'ha tancat en el 0,7%) dels contractes, s'entra via pressupost del 2019 i aquest encara no està aprovat, hi ha propietaris que estarien fent la picaresca d'avançar-se a la nova normativa.

Vila ha alertat a aquests propietaris que, "encara que enviïn cartes avisant" als llogaters que finalitza el contracte durant el 2019, un cop entri en vigor la llei, "és el que valdrà". I si mai hi hagués cap vulneració en aquest sentit, "les persones perjudicades tenen l'empara de les administracions públiques" i poden acudir a la justícia, ha afegit el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xaviert Espot.

Pel que fa als casos de contractes que expirin aquestes properes setmanes abans no s'aprovi el pressupost, el Govern no hi pot fer res, ha defensat Espot, ja que no es pot aplicar la mesura amb caràcter retroactiu "perquè estaríem incidint en la seguretat jurícica". En qualsevol cas, ha opinat que si durant aquest "període transitori" els propietaris decideixen fer renovacions o cancel·lar contractes, "és perquè ja tenien intenció de fer-ho, independentment de la mesura".

Per la seva part, el president del Col·legi d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA), Jordi Galobardas, ha manifestat que estan "en contra d'aquests abusos" i que "no els felicitarem". Així mateix, ha garantit que el col·legi no ha rebut cap denúncia contra col·legiats, que puguin estar relacionats i fomentar aquests abusos. Si fos així, es podrien aplicar sancions des de l'AGIA, ha informat.

Aposta per un índex de preus de referència

Galobardas, Espot i Vila han fet aquestes manifestacions en acabar la tercera reunió de la Comissió Nacional de l'Habitatge, que ha tingut lloc aquest dimarts a l'edifici administratiu del Govern. Durant la tobada s'ha validat el reglament que regula la composició de la comissió, per tal que es pugui consolidar com a "estructura administrativa de caràcter permanent", ha informat Espot.

A més, en aquesta reunió hi han participat responsables de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que han exposat les seves accions per frenar la problemàtica dels pisos de lloguer, per veure "si aquestes poden ser traslladables a la realitat del nostre país", ha avançat el ministre. Entre elles, la creació d'un índex de preus de referència.

En aquest sentit, Espot ha exposat que si aquest índex de preus s'utilitza com a referència, és a dir perquè es tinguin en compte a l'hora d'establir els preus dels contractes, o perquè qui el respecti tingui dret a determinades subvencions, per exemple, "ho veig bé". Però si s'ha d'utilitzar per aplicar possibles sancions, hi està en contra. "Establir preus mínims o màxims d'obligatori compliment desincentiva el creixement de l'oferta de lloguer residencial", ha considerat.

Galobardas també ha defensat la necessitat de tenir un índex de preus de referència, que és el que s'obtindrà quan finalitzin tots els estudis sobre el preu del mercat que s'estan duent a terme, tant des de l'AGIA com des del Govern. Uns estudis que encara tardaran uns mesos en veure la llum.