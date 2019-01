La Seu torna a acollir la Trobada Empresarial al Pirineu

La Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà un any més a la Seu d'Urgell, en una edició que serà especial perquè l'esdeveniment econòmic arribarà a la 30a edició. L'associació organitzadora de l'esdeveniment ja ha avançat les dates de la cimera d'enguany, que tindrà lloc dijous 6 i divendres 7 de juny, a la Sala de Sant Domènec.

Es preveu que la Trobada reuneixi novament alguns dels principals representants econòmics i polítics de Catalunya per debatre sobre l'evolució de l'economia a escala local i global i els projectes empresarials d'èxit impulsats des del país. Al llarg dels propers mesos s'anunciarà els ponents que conformaran el programa d'enguany.

La Trobada Empresarial al Pirineu va néixer l'any 1990 a iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals de la demarcació de Lleida. Amb els anys, s'ha consolidat com una de les reunions empresarials més importants que se celebren a Catalunya, sempre amb "la voluntat de singularitzar una trobada empresarial no només amb continguts valents i ponents de prestigi sinó també oferint un entorn natural propici al debat i un ambient on conjugar l’anàlisi rigorosa amb la relació personal i l’amistat".

El Pirineu com a eix vertebrador

La Trobada es va iniciar a Rialp i es va celebrar en aquesta població fins que l'any 2008 es va traslladar a la Seu d'Urgell, que ja n'ha acollit gairebé la meitat de les edicions. Aquest 2019 serà el dotzè any que l'esdeveniment es desenvolupa a l'Alt Urgell. Des de l'organització elogien el fet que "la Seu d’Urgell i els Pirineus permeten oblidar per uns dies el neguit de la gestió diària i invertir temps en la reflexió i, al mateix temps, el descans".

El fet d'escollir el Pirineu per a dur a terme l'activitat va sorgir, precisament, per "la convicció de d’aportar una visió descentralitzada de la realitat econòmica de Catalunya, però també per la consideració dels Pirineus com a eix vertebrador d’un ampli territori d’abast transfronterer". Així, amb els anys s'hi han anat incorporant empresaris i executius de la resta de Catalunya, com també de la Franja de Ponent i del Principat d'Andorra.

L’esperit fundacional de la Trobada, basat en la participació i en la potenciació dels intercanvis i experiències entre assistents i ponents, "es conjuga cada vegada més amb la voluntat de renovació i modernització que són inherents a la cultura empresarial", detallen, amb l'objectiu de "seguir sent útil al territori i a les persones, al Pirineu i a l’empresariat".