Terra nou per al Centre Històric

Entre aquest dimecres i dijous, i si el temps ho permet, començaran les obres d'embelliment de la pavimentació del Centre Històric d'Andorra la Vella. Durant dos mesos i amb un cost d'uns 150.000 euros, se substituiran les actuals rajoles per un paviment de granit. Així ho ha confirmat aquest dimarts el conseller de Servei Públic i Circulació del comú, Miquel Canturri, que ha informat als mitjans que "l'última intervenció d'embelliment es va fer cap als anys 80".

Per tant, aquesta serà la tercera i definitiva fase de modificació que afectarà el paviment de la plaça Consòrcia, la de Sant Esteve i la de Monjó, així com als carrers que les uneixen. Tot i que hi ha algunes zones que compten amb paviment de pedra, "la idea és que tot el Centre Històric tingui el mateix, o similar, aspecte", ha confirmat, i ha mostrat la voluntat que els dos materials "puguin conviure".

Tot i això, no s'esperen altres reformes en aquesta zona a curt termini. "En principi no s'anirà més enllà", ha dit, tot i que en un futur és possible dur a terme una reforma del mobiliari urbà, per tal que s'adhereixi "a una zona com el barri antic". En aquest sentit, Canturri ha informat que aquest dimarts s'han col·locat uns bancs nous de metall i fusta a la plaça Guillemó, per tal de fer "una prova" i comprovar "si li agrada a la gent".