Compromís amb la lluita contra el dopatge

Aquesta és la tercera edició en què la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) compta amb la col·laboració de l’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) per dur a terme, juntament amb els especialistes de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF, en anglès) els controls de dopatge en el sí de la competició.

En la darrera edició, la FAM, la ISMF, l’Agència Andorrana Antidopatge i el Comitè Olímpic Andorrà van unir esforços per ampliar les accions de lluita contra el dopatge que es realitzen per la Font Blanca. Vàrem realitzar unes accions de divulgació per informar als esportistes de que és millor jugar net i dir NO al dopatge (#JugaNet i #DiguesNOalDopatge), mitjançant:

• la reproducció contínua d’un vídeo explicatiu de tot el procediment de control

• la repartició de flyers explicatius de perquè dir NO al dopatge

• obsequi d’un TOKO promocional del Digues NO! Al Dopatge

És interessant donar continuïtat a aquest projecte i és per això que aquest any, seguint amb les accions divulgatives, es proposa una nova acció/projecte. Sota el missatge: “Don't gamble with your health/No juguis amb la teva salut i amb la presència d’un stand a la zona d’acreditacions i a la zona ACCO, s’oferirà informació sobre els riscos que comporta la presa de complements nutricionals, i es donaran eines als atletes per fer la bona tria en cas d’haver-ne/voler-ne prendre.

Tota la informació sobre la Font Blanca la trobaràs aquí