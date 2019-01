Desarticulat un «important» punt de venda de droga a Encamp

La Policia considera que la intervenció efectuada diumenge, que es va saldar amb el comís de 14 embolcalls de cocaïna que contenien 20,26 grams de droga i l’arrest de dues persones residents a Sant Julià de Lòria i Encamp, va suposar la desarticulació d’un «important» punt de venda d’estupefaents al Principat. L’home, de 27 anys i la dona, de 29, que eren parella sentimental, van passar ahir a disposició judicial després que dilluns se’ls prengués declaració a les dependències policials, on se'ls va acusar d'un delicte de tràfic de droga tòxica. La investigació segueix oberta i el grup de delictes contra la salut pública no descarta fer més detencions. Fonts policials, però, precisen que van descobrir la presumpta xarxa de tràfic de drogues arran d’un control rutinari de documentació a l’home, que igual que la dona no té antecedents penals.



El cos va detallar ahir com va succeir la intervenció: diumenge a les 17.30 hores van aturar un vehicle a Sant Julià per realitzar un control de documentació. Estava ocupat únicament pel detingut i els agents van preguntar-li si duia alguna substància estupefaent. El perjudicat va reconèixer que sí, que en concret duia tres embolcalls de cocaïna. Va ser detingut i, una hora més, els agents es van personar al seu domicili d’Encamp per efectuar una persiquisió. Allà, on es trobava la seva parella, que també va ser arrestada, van comissar 11 dosis més. Tanmateix, van confiscar una bàscula de precisió, un vehicle i 1.450 euros en efectiu. La gran quantitat de diners va fer pensar a la Policia en què els dos detinguts podrien moure i vendre una quantitat de droga més alta que la trobada diumenge. Pel nerviosisme que patia l’home, a més, els agents no descarten que la parella fos consumidora habitual d’estupefaents.

Segon cas del 2019

El de diumenge és el segon operatiu que efectua la Policia contra al tràfic d’estupefaents. El passat 3 de gener, i com a conseqüència d’una investigació de la policia judicial i el grup de delictes contra la salut pública, els agents van procedir a la detenció d’un resident de 26 anys a Canillo com a presumpte autor de tràfic de producte estupefaent. En el domicili del perjudicat van decomissar 11,9 grams de cocaïna, 5,1 grams de marihuana i 7,91 grams d’haixix.

L’operació policial va permetre interceptar una turista de 28 anys que hauria adquirit 6,2 grams de marihuana a l’arrestat.