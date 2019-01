L’empresa Nice Tech inverteix 2,5 milions en un centre d'I+D a Aixovall

La multinacional espanyola Nice Tech –Nice Fruit fins fa uns dies–, especialitzada en la venda de fruita i verdura congelada, es va instal·lar a Andorra fa dos anys, quan va traslladar les oficines centrals de Barcelona al carrer Bonaventura Armengol de la capital. L’empresa ja suma 55 empleats al Principat i a finals d’any espera arriba als 90 gràcies a l’apertura del centre d’investigació i desenvolupament a Aixovall, que va inaugurar ahir. «És un projecte que es va gestar fa menys d’un any i que ja és una realitat. Ens permetrà seguir desenvolupant el nostre tractament revolucionari i patentat», va explicar el president del grup internacional, José María Roger. La companyia ha invertit 2,5 milions d’euros en aquest projecte.

L’empresa distribuirà en els pròxims mesos a hotels i supermercats del país

L'empresa, que està present en 36 països i quatre continents, està en fase d’expansió.A més de voler arribar als 2.000 treballadors a tot el món a finals del 2019 –ara són un miler–, segueix creixent en l’àmbit de la fruita congelada, però treballa en una segona fase per portar la seva innovadora tecnologia en l’àmbit de la carn i el peix. Per a fer-ho possible, el centre d’Aixovall «serà fonamental», va precisar Roger. En ell es treballaran les estructures físiques dels aliments per garantir una òptima congelació i posterior qualitat dels aliments.



El centre té capacitat per a més de 40 treballadors i s’omplirà de biòlegs, científics, desenvolupadors, enginyers i altres especialistes i experts en biotecnologia alimentària. A més, alberga laboratoris amb equips d’última generació, així com tres àrees independents per al desenvolupant de la fruita i els vegetals, la carn i el peix.

Distribució a Andorra

Nice Tech és el proveïdor d’aliments congelats de marques com Mc Donald’s, Seven Eleven, al Japó, o Ikea. També distribueix a hotels i a diferents cadenes d’alimentació. En els pròxims mesos també ho farà en establiments i supermercats d’Andorra, va anunciar Roger. «La multinacional simbolitza el que busquem: perseverar en obrir-nos en aquest tipus d’iniciatives i portar inversió estrangera al país», va manifestar el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, que va inaugurar el centre.

Procés patentat

El procés que utilitza Nice Tech permet que qualsevol matèria orgànica es pugui congelar sense que es trenqui la seva estructura molecular. La tècnica, totalment física i sense conservants i additius, garanteix que els aliments no perdin les seves propietats alimentàries.