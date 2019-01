La residència artística de la Massana estudia el model Faber

Andorra vol entrar a la xarxa Faber, un model de residències que ofereixen estades a talents dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats, i per aquest motiu la setmana que ve es rebrà la visita de la directora de l’Institut Ramon Llull (del qual forma part la residència), Iolanda Batallé, per mirar de concretar millor el projecte, que seria del qual penjaria la residència d’artistes que s’havia anunciat que es vol adequar a la Massana. Així ho van confirmar fonts del Govern, que van deixar clar que de moment el projecte no està concretat. En aquest sentit, està previst que aprofitant l’estada de Batallé al Principat s’aprofiti per fer una visita a les instal·lacions massanenques. Les mateixes fonts van assenyalar que primer cal veure en detall tot el que es contempla en la xarxa Faber i alhora, que Batallé pugui veure «la realitat» de la proposta que es treballa. Si la visita és positiva, el projecte hauria d’anar agafant forma de manera que es puguin conèixer amb més profunditat els detalls d’un projecte que fa temps que s’espera. Per ara, però, des de l’Executiu no es donen pistes de les intencions que es persegueixen.



La intenció d’Andorra de sumar-se al projecte de residències Faber, ara confirmat per l’Executiu, es va conèixer a principis de mes arran de les explicacions que va donar el conseller de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, Josep Berga, en el si d’una sessió plenària. I és que segons va detallar, el projecte existent a la capital de la Garrotxa ha agradat i ja hi ha hagut diferents ciutats que han mostrat interès per poder-lo reproduir. Andorra és un dels candidats i també hi ha la possibilitat de veure’l a les Illes Balears, al País Valencià i en altres punts dels Països Catalans. De fet, a Olot, fa tres anys que es va obrir la residència i com que el model ha donat tan bon resultat, la Generalitat ja ha anunciat la creació d’una xarxa de residències arreu del territori.

Característiques

La base de les residències, segons ha manifestat en diferents ocasions el director de la Residència Faber, Francesc Serés, és el retorn social. El projecte consisteix en el fet que els estadants comparteixen els seus coneixements amb la gent del territori on treballen la seva obra fent conferències i tallers en entitats, centres escolars, instituts i universitats. La idea és reunir persones que necessitin un espai i un temps de treball productiu i que tinguin ganes de compartir el seu projecte amb altres residents. A Olot, des que Faber va obrir les seves portes s’han fet 22 residències agrupades per temàtiques que en moltes ocasions han proposat els diferents sectors professionals de la capital de la Garrotxa per poder aprofundir-hi.