La congelació perfecta

Passarien desapercebuts entre un tast d’aliments. Són fruites i vegetals, així com carn i peix, que difícilment serien identificats com a aliments congelats perquè conserven totes i cadascuna de les propietats originals. «Són inclús millors que els que comprem al supermercat perquè garantim les màximes propietats possibles: els collim en el seu esplendor de maduració i els congelem», explica el president de Nice Tech, José María Roger, mentre sosté un tros de pinya estreta dels congeladors del centre d’I+D que l’empresa va inaugurar ahir a Aixovall.



Roger desgrana els motius de l’èxit de Nice Tech amb el producte estrella: «Perquè la fruita arribi als supermercats per ser consumida s’ha de collir quan encara està verda i, per tant, no té el màxim de vitamines i fructosa perquè s’ha arrencat de l’arbre abans de temps. Després s’ha de refrigerar per transportar-la. El resultat no és l’òptim», precisa Roger.

Primer centre d’investigació

«El centre d’investigació d’Aixovall és l’únic que tenim al món i es farà tot el desenvolupament i la investigació del procés de congelació de tot els productes. Analitzem l’estructura física al detall, inclús el color que tenen», precisa Roger, que es congratula de mantenir el tacte, la textura i el sabor dels aliments. «La mantenim com si fos fresca», admet. Els centres de producció, en canvi, seguiran estan en els països d’origen dels productes que distribueixen com és el cas de la pinya, que la cullen i congelen a Filipines.

Bona acollida

Els responsables de Nice Tech van agrair ahir la bona acollida que han tingut a Andorra i «totes les facilitats» que els ha brindat el Govern i Actua per implementar el negoci. «És una història d’amor i perseverança a Andorra», indica Roger.



«És un exemple de paradigma que ens agradaria que passés molt més. Són inversions que deixen molt valor afegit al país i aporten una visibilitat internacional del país», manifesta la directora d’Actua, Judit Hidalgo. H