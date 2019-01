L’Ull Nu aposta per un festival més primaveral que surti a l’espai públic

La setena edició del Festival Ull Nu canvia de data i se celebrarà a finals de maig, en lloc de durant el febrer o març com havia estat habitual fins ara. Així ho va avançar ahir el director del certamen, Hèctor Mas a RTVA. El director va confirmar aquesta informació a EL PERIÒDIC, tot aprofitant per comentar altres detalls. «Ha estat una suma de circumstàncies el canvi de dates, i hi influeix fer-ho coincidir amb el final del curs acadèmic a les escoles de cinema i d’audiovisuals però també la voluntat de portar el festival al carrer i no celebrar-lo tot en ambients tancats», va indicar Mas, qui va demanar paciència a l’hora de conèixer més detalls perquè, segons va assegurar, la mateixa organització encara n’està tancant alguns. Els dubtes s’esvairan en una roda de premsa per presentar els detalls de la setena edició d’aquest festival de cinema emergent del Pirineu.

Llargmetratges

De moment, el que sí que va avançar Mas va ser que el festival segueix mantenint la importància donada al llargmetratge des de la sisena edició «perquè cada vegada hi ha més joves que s’atreveixen en aquest format». El director però, va aclarir que el balanç entre llargmetratges i curtmetratges dependrà, en bona mesura, d’allò que els concursants presentin. El Festival rebrà candidatures per al certamen d’enguany fins a final de mes i aleshores tot l’equip començarà a treballar en la preparació del programa.

Subvencions

Respecte de la subvenció de 100.000 euros per a un únic projecte cinematogràfic anunciada el dimecres passat per la ministra de Cultura, Olga Gelabert, Mas va assegurar que «ens va agafar per sorpresa a tots». «Crec que la notícia és molt bona perquè crec que està molt bé que es posi l’ull en l’audiovisual, entenc, per la poca informació que van donar, que s’haurà de tractar d’un llargmetratge», va afegir. En qualsevol cas el director del Festival Ull Nu va preferir esperar a tenir més informació per poder fer una «valoració més completa». «Hi ha moltes coses pendents, com saber quins percentatges de participació andorrana o si ha de ser sine qua non una coproducció amb algú de fora, són moltes preguntes que queden obertes, però d’entrada, és bo que es vulgui ajudar al sector. I si ajuda a crear indústria al país, perfecte perquè ara mateix no podem dir que tenim indústria com a tal», va concretar.