Els comuns treballaran per millorar l’accessibilitat

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i el pilot, Albert Llovera, van comparèixer ahir a la reunió de cònsols per fer entrega d’un catàleg que s’ha editat sobre l’accessibilitat. Es tracta d’un estudi que assenyala les virtuts i mancances que s’ha detectat a cada parròquia pel que fa a les facilitats per a les persones que pateixen diversitat funcional. En aquest sentit, els comuns es van comprometre a introduir millores als espais públics.



Un dels pioners és el comú d’Escaldes-Engordany, que segons va avançar la cònsol major, Trini Marín, han estudiat la possibilitat de senyalitzar amb braille les portes de tots els seus edificis. Marín, que va actuar de portaveu de la reunió al costat del cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, va explicar que d’aquesta manera es podria identificar quina era l’entrada i quina la sortida o si hi havia doble porta, per exemple. De moment, però encara no s’ha implantat.



Un altre dels aspectes que s’han compromès a revisar són les places reservades per a minusvàlids en zones blaves. «Ens han comentat que potser falten places», va admetre Marín, que va remarcar que a l’entrada de les piscines ja s’han previst situar-n’hi dues. Vila també va destacar la necessitat de dotar de més rotació aquestes places, ja que sovint els vehicles que les utilitzen s’hi acaben quedant molts dies. El cònsol de Sant Julià va voler remarcar que, tot i les recomanacions, el nivell d’accessibilitat «és molt alt» i que el que toca és «mantenir-lo i millorar-lo».



D’altra banda, en la reunió es va seguir treballant amb la nova llei de Finances Comunals que obligarà a detallar, en la publicació dels preus públics, quin és el cost del servei, el preu que es paga i la subvenció que hi aporta el comú. Igualment, també es va parlar de la necessitat d’adequar la llei a la Regla d’Or, perquè si no es poden donar contradiccions. Així quedarà detallat la pràctica que ja s’aplica, prevista en la Regla d’Or, de consolidar els pressupostos del comú i les societats participades.