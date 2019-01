El PS vol que pares i fills comparteixin temps de lleure

El PS va presentar ahir un total de 24 esmenes parcials al projecte de llei qualificada dels drets i deures dels infants i adolescents, entre les quals destaca el dret dels menors de disposar de moments de lleure compartits amb els seus pares-

La consellera general del PS Rosa Gili va posar de relleu que Andorra “és un país on els horaris són llargs i no tenen sempre en compte la conciliació laboral”, un fet que segons Gili “pot tenir efectes negatius sobre els joves si els pares no els poden dedicar el temps que haurien volgut».

Les propostes de modificació socialdemòcrates també inclouen referències a evitar que les dificultats econòmiques d’una família puguin derivar en què es consideri que els seus fills estan en situació de risc, «ja que podria obrir-se un procés per a la retirada de custòdia».

Un altre dels aspectes que figura a les esmenes és el «dret a l’autodeterminació de l’identitat de gènere”, un propòsit que pretén que les persones transgènere i intersexuals puguin modificar els documents i registres emesos per les administracions públiques si escau.