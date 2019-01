Donar gas al ciclisme del país

El pilot de MotoGP, Aleix Espargaró, és un apassionat del ciclisme i d’Andorra. De fet, ho és tant que cada matí es concentra amb tots els ciclistes professionals que resideixen al Principat per entrenar amb ells. S’ha convertit en un més del pilot. No és d’estranyar que, per aquest motiu, el dia dels Sants Innocents, el Movistar Team, emetés un comunicat anunciant el seu fitxatge.

Però la relació d’Espargaró amb el ciclisme no acaba aquí i ara està començant un nou negoci ciclista al país i, sens dubte, serà revolucionari. Un pas més per fer d’Andorra, encara més, territori ciclista. Aquest se suma a altres inversions que ja ha fet el resident a Andorra, com la del restaurant japonès Ginza41.

Per tant, juntament amb el ciclista Carlos Verona, donarà la possibilitat de conèixer els ports del país a tots els aficionats del ciclisme a través d’una empresa que està fundant. Com a novetat en aquest aspecte, a diferència d’altres empreses que podrien oferir un producte semblant, es podrà fer amb ciclistes professionals.

Espargaró estudia crear un equip en el futur per ajudar als joves ciclistes del país

D’aquesta manera, el públic podrà fer stages i entrenaments amb els professionals residents al Principat, compartint el dia a dia amb ells. En aquest aspecte, aquesta empresa organitzarà training camps els cap de setmana i més enllà de conèixer les rutes del país, els aficionats podran compartir les jornades amb professionals tant de ciclisme de carretera com de mountain bike. També es faran xerrades i tallers, una iniciativa que segons Espargaró, «avui dia encara no ho ha fet ningú». «Serà una de les meves feines del dia de demà i pels aficionats serà una passada entrenar amb els professionals», assegura.

Un equip ciclista de país

Aleix Espargaró vol tornar al país tot el que li ha donat: «Ens agradaria ajudar al ciclisme del país». Així, sobre el seu futur, deixa les portes obertes a muntar un equip: «Fa un any va sortir una idea de fer un equip a Andorra però requeria molts esforços a tots els nivells i a causa del meu calendari, és molt difícil». «Em faria molta il·lusió tenir un equip de mountain bike, tinc ganes de dedicar més temps i de pensar en nous objectius» però això arribarà un cop es retiri. «Ajudar a gent jove sempre m’ha apassionat», remarca.

A més, en l’àmbit competitiu, «voldria fer curses de mountain bike, cada vegada em decanti més per això perquè hi ha carreres marató molt xules» però, segons reconeix, «és difícil saber si el meu futur passa per la bicicleta, però si tinc ocasió, m’agradaria que passés per aquí», desitja.

El que podem assegurar, però, és que Espargaró seguirà al país: «Serà el meu sisè any i, a finals d’aquest any, els meus fills començaran la guarderia aquí. I aquí seguiré quan em retiri».