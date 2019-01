Virtus Unita carrega contra el Govern pel tema identitari

El grup d’opinió va defensar que «l’accés a una nacionalitat, i en particular a l’andorrana, ha de ser un acte voluntari, altruista i de convenciment personal. Assolir-la amb intencions venals o amb subterfugis administratius, constitueix una falta greu de respecte cap al país que els ha d’acollir».

Virtus Unita va posar de manifest que «poques persones que accedeixen a la nacionalitat andorrana compleixen efectivament les obligacions legals», motiu que va atribuir a «la laxitud del Govern de torn» per acceptar que la preceptiva renúncia judicial a la nacionalitat espanyola es pogués anul·lar «amb un simple acte» a l’ambaixada d’Espanya, «menystenint la Constitució i transgredint la Llei».

El grup d’opinió Virtus Unita va emetre ahir un comunicat on feia una defensa a ultrança de la nacionalitat andorrana i carregava contra el Govern per «desídia, inconsciència i incúria» a l’hora de «garantir la perpetuació i el manteniment de la nostra identitat i el respecte a la Constitució que el legitima».

