Camp afirma que la pèrdua del World Padel Tour és «una mala notícia»

Andorra no tindrà World Pàdel Tour aquest any. Una «mala notícia» per al país, va assegurar ahir el ministre de Turisme, Francesc Camp, a EL PERIÒDIC. «Està clar que no tenir un esdeveniment mundial sempre és dolent», va afirmar. La pèrdua s’explica perquè, tot i que el contracte firmat amb l’empresari Miguel Lao –que va morir sobtadament el passat novembre– preveia acollir l’esdeveniment un any més, finalment no hi ha hagut un acord definitiu entre totes les parts implicades.

A més a més, el director de la secció de pàdel de Principadel, entrenador i jugador del World Padel Tour, Gustavo Morales, va assegurar a aquest rotatiu que la situació «és frustrant» i que «afecta molt a aquest esport, als nostres jugadors i al públic en general, que tenia molta il·lusió». «Fa mal que no s’hagi arribat a un acord, havien estat dos anys molt bons», destacava i afegia que «això afectarà el club pel que fa a la imatge». «És negatiu no poder-lo acollir un altre any, sobretot ara que el club ja té una altra imatge, ja que fa dos anys, estava a mig fer», aclaria i subratllava que «l’únic que canvia és una qüestió sentimental perquè era un esdeveniment marcat en el meu calendari, tenir a la família, als alumnes i els amics sempre et dona un plus, i això no ho tindré en cap altre lloc del món».

En aquest context, va manifestar que «pressentia que això passaria quan va morir Miguel Lao» perquè era «el seu somni i la de tots els amants del pàdel, era el somni d’un home que va tancar els ulls i s’hi va tirar de cap». «Si penses en els números, no l’afrontes, sobretot amb les condicions que té el club avui, quan els números estiguin bé, d’aquí a cinc anys, per exemple, ja podria ser», indicava en referència als problemes econòmics del club.

Segons Principadel, la prioritat és acabar les instal·lacions esportives del club «i no aquest esdeveniment»

Per tant, segons Morales, «no m’ha agafat per sorpresa, ja m’havia anat preparant, espero que pugui tornar perquè ens interessa a tots». «Però està clar que el problema són les condicions que s’han donat, no és una porta que es tanqui, ja que l’Open d’Andorra del World Padel Tour tornarà, perquè ens ha donat una marca», puntualitzava i afegia que des de Principàdel «no han apostat per aquest esdeveniment perquè és una qüestió de prioritats», ja que «és un esdeveniment que costa molts diners i acollir-lo no farà que les obres s’acabin més aviat». «Avui la prioritat és acabar l’edifici social, acabar les pistes de tennis i, en general, deixar el club maco». Així mateix, va recordar que «si hi hagués interès per part del Govern i no només per part del club, pot ser sí que s’hauria pogut tirar endavant» però «no sé si s’ha mirat com un esdeveniment de país».

En aquesta línia, el ministre Camp va explicar que «el primer any ens van demanar un patrocini, però per temes de pressupost ho vam desestimar perquè el teníem tancat amb altres esdeveniments» i va comentar que «aquest any no s’ha fet cap petició» i que «no hi ha hagut demandes de futur». Així mateix, la ministra d’Esports, Olga Gelabert, va revelar que «només hem tingut contacte per la demanda de l’ús del pavelló», infraestructura on es va celebrar la darrera edició i que va servir per augmentar el públic de manera notable.

La versió de Principadel

Segons fonts de l’accionariat actual de Principadel, «no tenim res a veure amb aquest esdeveniment». «Des de Principadel Andorra SL, que és qui gestiona les instal·lacions, no som presents en l’empresa que gestiona el World Padel Tour, són societats diferents i, per tant, els nous acciones de Principadel, no tenim res a veure amb les altres empreses de Miguel Lao», destacaven i afegien que «pel que fa al club, la nostra prioritat és Principadel i les instal·lacions esportives, no aquest esdeveniment» i que «si algun dia ens plantegem organitzar-lo, començarem des de zero».

En aquest context, «a mesura que podem, anem tirant endavant, però queda molta feina a fer, la nostra prioritat és la inversió de país, tenir el club en condicions, incrementar el nombre de socis i fer esdeveniments esportius a la nostra mida». Per altra banda, des de Principadel, remarquen i reiteren que «si hi ha un deute, és de l’empresa de Lao» i que, per tant «les gestions s’han de fer amb aquesta empresa».