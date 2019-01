Primera oportunitat per assolir l’objectiu dels quarts de final

Amb l’objectiu de classificar-se per als quarts de final de l’Eurocup, el MoraBanc rep avui al Zenit Sant Petersburg al Poliesportiu d’Andorra. Aquesta serà la primera oportunitat d’aconseguir aquesta fita i això implicarà seguir invictes al Poliesportiu i en aquest Top16.

Malgrat això, serà brutalment complicat, ja que el conjunt rus arriba després de destrossar al CSKA Moscú a la VTB League, un conjunt que estava invicte. I ho va fer amb les baixes de Sergei Karasev, Evgeni Voronov i Gal Mekel. Els andorrans, per la seva part, segueixen amb la baixa de David Jelínek, que almenys, encara té una setmana de recuperació i per sort, Moussa Diagne ja es troba recuperat dels seus problemes estomacals mentre que Andrew Albicy intentarà jugar tot i el tall que té al tercer dit de la mà dreta, ferida que es va fer el diumenge a Saragossa.

En aquest sentit, l’entrenador tricolor va destacar que «una victòria o una derrota pot conduir-nos a la classificació o a un escenari en què tres equips poden acabar amb quatre victòries i dues derrotes» i que «tots els partits al Top16 són una final».

D’aquesta manera, després d’imposar-se a Sant Petersburg, Navarro creu que «faran canvis» i que «hem d’esperar la seva millor versió» perquè «sortiran agressius des del primer minut». «Juguem contra un dels millors equips d’Europa», recordava i afegia que «no tot és parlar de dinàmiques, hem d’anar partit a partit, encara que això soni cholista». Referent a la lesió d’Albicy va explicar que «tindrà molèsties» i que «veurem com se sent amb les venes i si li molesta o no per jugar».

Per altra banda, David Walker va assegurar que «haurem de jugar amb molta energia per fer un bon partit» i que «si fem un bon paper en defensa, tindrem opcions». «Volem guanyar aquest i tots els partits que tenim per davant», sentenciava.