Andorra s’estrena amb victòria contra Montenegro (2-3)

La selecció de futbol sala sub-19 es va estrenar ahir en competició oficial de la millor manera possible, guanyant a Montenegro per 3 a 2 en el Pre-Europeu que s’està disputant a Kaunas, Lituània. Els andorrans van fer una mitja part molt bona i amb gols d’Hugo Rodrigues i Jordi Massana, se’n va anar a la mitja part amb un resultat de 0 a 2, després Montenegro va empatar a dos, però un gol d’Adrià Blat en el minut 37 va donar la victòria als tricolor.

