Retencions a tot el país a causa de les nevades

Les nevades que s’han produït durant la nit i que continuen aquest matí estan provocant problemes a la xarxa viària. Protecció civil informa que a partir de les 12.00 hores s'activa l'alerta taronja a causa de la neu i el vent. Mobilitat té posada en marxa la fase vermella la carretera CG5/CG4 a partir d'Erts i la Cortinada i a la CG3 a partir d'Escaldes. A Encamp i la Massana les afectacions en el trànsit són intenses, amb llargues retencions a causa de l’estat del paviment. Des de mobilitat s’avisa de l’ús obligatori d’equipaments especials per a la neu i es recomana no circular a més de 30 km/h i no agafar el vehicle si no és del tot imprescindible.

Al llarg del dia s’esperen gruixos de fins a 20 centímetres a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria. A partir dels 1.500 metres d’altitud la previsió és de 40 cm, mentre que superats els 2.200 m és de 80 cm. Les nevades seran generalitzades durant tot el dia a tot el país. A partir del migdia també s’espera un fort torb.

#DispositiuNeu Activada la #FaseVermella a la GG3 fins a Escaldes Engordany. Recomanem ajornar el desplaçament a menys que no sigui imprescindible i no circular a més de 30 km/h. Consulta l'última hora de l'estat del trànsit a https://t.co/ThhtxACLU5pic.twitter.com/Sz0TtKtfx7 — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 23 de gener de 2019

Neu a tot el Pirineu

La Seu d'Urgell i tot l'Alt Pirineu estan rebent aquest dimecres al matí la primera nevada intensa de l'any. Després que diumenge passat ja va nevar de manera molt feble, aquesta vegada el temporal ha cobert de blanc totes les comarques pirinenques i també el Prepirineu, tot cobrint poblacions com ara Solsona i Berga. De fet, aquest matí la precipitació sòlida fins i tot ha arribat puntualment a ciutats com Manresa i Vic.

A la Seu, l'Ajuntament ha activat tots els efectius i mitjans de neteja de les brigades municipals, enguany reforçats amb 8 noves màquines manuals de treta de neu a les voreres. Tanmateix, des del consistori recorden novament al veïnat el deure ciutadà de netejar el tram de vorera corresponent a cada casa o bloc de pisos. En un comunicat, l'Ajuntament urgellenc ha remarcat que la nevada està sent força intensa, tal com ho demostra el fet que en menys de dues hores ja s'han acumulat 10 centímetres. Un fet afavorit perquè el terra ja estava fred i la neu ha agafat més ràpidament. Per això, es recomana evitar desplaçaments no imprescindibles, i es recorda que per desplaçar-se amb vehicle és obligatori disposar d'equipaments especials.

Justament pel que fa a la circulació, el Servei Català de Trànsit informava aquest matí que calen cadenes a bona part de les principals vies del Pirineu, com també en moltes carreteres locals. Entre les vies afectades hi ha la C-14 i la C-26 (en tots dos casos, a partir de Bassella) i l'N-260 (Eix Pirinenc), on a partir de Castellciutat està restringit el pas de vehicles pesants. També hi ha neu a la calçada a la C-162 (de Riu de Cerdanya a Queixans), l'N-260 a la Collada de Toses (de Fontanals de Cerdanya a Ribes de Freser), la C-13 (a partir de Camarasa), la C-28 (en tot el traçat d'Esterri d'Àneu a Vielha), la C-142 per accedir al Pla de Beret i la C-147 fins a Alòs d'Isil.