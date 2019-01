Extradit a Ucraïna un fugitiu buscat per la Interpol

Un fugitiu de nacionalitat ucraïnesa ingressat al Centre Penitenciari des de l’agost del 2016 va ser extradit a les autoritats d’Ucraïna aquest dilluns, a l’heliport de la Massana. Va ser detingut a Andorra en el marc d'una altra causa l’agost del 2016 i va ingressar a la presó, on va complir condemna fins el passat mes de desembre. Mentrestant, l’Oficina de Cooperació Policial Internacional de la Policia andorrana va rebre una ordre de detenció internacional per part d’Interpol de Kiev el 26 de desembre del 2016.



Un cop alertada Interpol Kiev que el seu fugitiu es trobava ingressat a la presó d'Andorra, Ucraïna va emetre una demanda formal d'extradició per la via diplomàtica. En aplicació de la Llei qualificada d'extradició d'Andorra, les autoritats andorranes van iniciar un procés d'extradició que va concloure amb l’atorgament per part del Tribunal de Corts el 12 de novembre del 2017. No obstant això, el fugitiu ha hagut de complir abans la seva condemna pels delictes comesos a Andorra i per això ha estat pres fins el mes de desembre del 2018, quan va passar a detenció provisional en vista d'extradició.



La Policia d'Interpol Kiev tenia un màxim de 30 dies per venir a buscar el detingut, i aquest dilluns els efectius de la Unitat Especial d'Intervenció de la Policia l’han traslladat del centre penitenciari a l'heliport de la Massana, on esperaven efectius de la Interpol Andorra i la Interpol Kiev. Així, s’ha formalitzat l'entrega i el detingut ha quedat sota custòdia de la Policia Ucraïnesa.



Seguidament, ha estat traslladat en helicòpter fins l'aeroport del Prat, on l'esperava el Cos Nacional de Policia espanyol per escortar-lo fins a un avió amb destinació final a Kiev. El detingut serà jutjat a Ucraïna com a presumpte membre d'una organització criminal especialitzada en el robatori de vehicles de luxe, i s’enfronta a una pena màxima de fins a 12 anys de presó.