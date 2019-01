Mobilitat preveu més problemes de trànsit a la tarda i demà

Arran de les precipitacions en forma de neu de la passada nit i aquest matí, s'ha produït una reunió aquest matí entre les diferents parts implicades per tractar les alteracions que s'han produït en el trànsit durant el dia. Des de Mobilitat s'ha anunciat que s'esperen noves complicacions aquesta tarda a la xarxa viària a causa de les nevades i el fort vent.

De cara a demà s'espera una baixada important de les temperatures, així com un descens de les nevades i les ratxes de vent, que també pot comportar incidències a l'hora de circular, sobretot si la visibilitat es redueix. Durant el dia d'avui fins a onze patrulles de la Policia estan realitzant controls d'equipaments als vehicles, posant sancions a qui no els portin, com és obligatori. Segons Mobilitat, un dels condicionants de les retencions de trànsit que s'estan produint al país és la reducció dràstica en la velocitat dels cotxes per l'estat en què es troba el paviment. Per no entorpir la circulació i que els operaris de les llevaneus puguin netejar voreres i carreteres, des dels comuns es demana que s'estacionin correctament els vehicles.