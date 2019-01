Zero residus, objectiu de la Font Blanca

Lavola ha renovat un any més el seu partenariat com a entitat sostenible per a la Font Blanca 2019, a la qual s’hi afegeixen dos més: EcoTecnic, per fer un estudi més acurat de l’impacte mediambiental, i FEDA, amb vehicles elèctrics. L’objectiu de la Font Blanca és Residu ZERO. Ha creat la sostenibilitat com una àrea transversal.

La Font Blanca és una entitat compromesa amb el medi ambient. L’any 2015 va realizar un estudi d’impacte ambiental i l’any 2016 va redactar la primera memòria de sostenibilitat de la cursa Font Blanca. Actualment tracta la sostenibilitat en dos àmbits:

-Nacional: impulsa el projecte de compensació d’emissions, emparat per la normativa del Govern del Principat d’Andorra sobre els esdeveniments esportius.

-Internacionals: impulsa i lidera la comissió de sostenibilitat de la ISMF (2017). Creadora de la guia de curses d’esquí de muntanya sostenibles (2017).

Accions com aquestes han concedit a la prova el certificat “cleanCO2” com un esdeveniment esportiu neutre en compensació de les emissions de CO2.

Tota la informació sobre la Font Blanca la trobaràs aquí