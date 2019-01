Protecció Civil adverteix del perill d’allaus a l’Alt Urgell

Protecció Civil va advertir ahir que, a causa de la nevada que està afectant l’Alt Pirineu, ha augmentat el risc d’allaus a alta muntanya, especialment a l’Aran i al nord del Pallars Sobirà, on ja hi ha un nivell de 4 sobre 5 (perill alt). El pla Allaucat està en prealerta i es demana molta precaució en activitats de muntanya.



Paral·lelament, també s’ha activat en estat d’alerta el pla Ventcat. Segons els primers balanços, la Seu d’Urgell és una de les poblacions on ha nevat més intensament: a les 14:00 hores d’ahir ja s’havien acumulat 22 centímetres, a prop del registre de Vielha (28). Pel que fa a Sort, s’ha marcat 16 cm; a Puigcerdà, 14; i a Tremp, 4. A causa de la nevada, es va suspendre el transport escolar de més de 800 alumnes de les comarques del Pirineu i el Prepirineu.

Pel que fa a observatoris d’alta muntanya, amb dades encara provisionals, s’ha constatat gruixos de 38 centímetres a Bagergue (1.417 metres), 27 a Certascan (2.400 m), 25 a la Bonaigua (2.266 m), 22 a Esterri d’Àneu (960 m) i 20 centímetres a Os de Civís (1.640 m). El Servei Metorològic, de fet, preveu que en tot l’episodi de nevades s’acumulin 50 centímetres de neu nova per sobre dels 1.000 metres, i més d’un metre per sobre dels 2.000. La previsió és que seguirà nevant de forma intensa al Pirineu i al Prepirineu les properes hores, a totes les cotes.

Esquí alpí

D’altra banda, les estacions d’esquí nòrdic del Pirineu català, agrupades en la marca Tot Nòrdic, es van posar en marxar ahir per preparar els circuits arran de la nevada de les darreres hores. Per a la majoria de complexos, aquest temporal servirà per posar en marxa finalment les àrees d’esquí de fons, que fins ara només tenia en funcionament Tuixent-la Vansa. Ahir, alguns aficionats de la Seu d’Urgell van aprofitar per gaudir d’una experiència poc habitual: la de poder lliscar en ple nucli urbà de la ciutat, ja que va ser una de les poblacions on més va nevar.