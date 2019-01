Esteve acaba novè als 15km del Mundial sub-23

En la segona prova del Mundial sub-23 que s’està disputant a Lahti, Finlàndia, Irineu Esteve va tornar a firmar una festa després de ser novè als 15 quilòmetres patinadors. Aquesta fita se suma a la desena posició aconseguida dimarts per Carola Vila.

Esteve va marcar un crono de 35.02,7, a 59,9 del vencedor de la prova, el francès Jules Lapierre, que va fer un temps de 34.02,8. La segona posició va ser per al txec Michal Novak, a 29,8 de la primera posició, mentre que tercer va ser el rus Ivan Yakimushkin, que va arribar a 33,2 del francès.

Segons el seu entrenador, Joan Erola, «ha estat una cursa on als set primers quilòmetres li ha costat agafar el ritme» però «després, a poc a poc, el seu ritme ha anat augmentant i al final ha pogut aconseguir aquesta posició». «És un objectiu que està bé, volíem fer un top 10 com a mínim però teníem expectatives un pèl més altes, però hem estat allà», revelava i afegia que, aquesta temporada «volíem fer molta Copa del Món» i que, «al final, quan fem la valoració de la temporada, fer el Tour d’Ski, haurà estat una bona decisió». Malgrat això, no va mostrar molt entusiasme per la victòria: «Estem acostumats a posicions d’aquesta mena, hem tingut dos quarts i l’important és estar a la lluita».

Per altra banda, Esteve va comentar que, a parer seu, «podríem haver estat més endavant». «Una novena posició sempre està bé, però ara toca pensar en el clàssic d’aquí a dos dies», assegurava i recordava que «podíem optar a més perquè els patinadors m’estan anant millor». Malgrat això, «aquesta vegada no ha pogut ser, però l’important és que m’he trobat bé físicament, i això és el que compta».