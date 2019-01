La compra de l’FC Andorra per Piqué serà oficial en quinze dies

La compra de l’FC Andorra per part del central blaugrana Gerard Piqué serà oficial a tots els efectes legals en dues setmanes, ja que ahir es va publicar la Llei de l’Esport al BOPA i per tant, segons contempla el text, aquesta norma «entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicada». La norma permet que els clubs esportius que participen en competicions oficials estrangeres puguin crear una societat anònima amb objecte esportiu.

En aquest sentit, s’espera que la presentació oficial del nou FC Andorra tingui lloc en els pròxims dies, coincidint amb l’entrada en vigor de la llei. Malgrat això, com és ben sabut, l’acord ja és oficial per part tant de l’Andorra com del grup inversor Kosmos, del qual Piqué n’és el propietari, tot i que encara no s’hagi fet l’esmentada presentació oficial. Aquest acte consistirà en una roda de premsa on hi seran presents tots els protagonistes, també el blaugrana, i per això s’espera amb impaciència des de diferents sectors. En aquest context, el club tricolor podrà fer el seu pas definitiu per convertir-se en un dels grans de la lliga espanyola.

Polèmica

Per altra banda, aquesta llei entra en vigor amb polèmica, ja que va ser aprovada amb tan sols els vots de DA i l’oposició en bloc es va manifestar en contra del què implica per a la base, la Fundació de l’Esport, el repartiment de les subvencions i la normativa respecte a la lluita antidopatge.

Així mateix, aquesta llei afecta també al MoraBanc Andorra, que disposa des de l’entrada en vigor del text, d’un termini de dos anys per adaptar-se a les disposicions previstes per a les societats anònimes d’objecte esportiu.

Reyes, a l’Inter d’Escaldes

La compra de Piqué de l’FC Andorra ha tingut, com a conseqüència que l’entitat alliberés moltes fitxes, situació de la qual se n’ha beneficiat la lliga nacional. En aquest sentit, el migcampista Albert Reyes fitxarà per l’Inter d’Escaldes.

El Freeride World Tour rep 100.000 euros de subvenció

Segons va sortir publicat ahir al BOPA, el Comú d’Ordino a donat una subvenció de 100.000 euros «per a programes per projectes puntuals o concrets» a l’empresa Secnoa S. A. per organitzar la prova del Freeride World Tour 2019.

Per altra banda, el BOPA també va notificar a l’FC Lusitans que s’ha estimat la demanada formulada per l’expreparador físic de l’entitat, Antoni Bonsoms, que va ser acomiadat pel club. En aquest sentit, el club està condemnat a pagar la quantitat de 12.614,8 euros nets. En aquest context, el president de l’FC Lusitans, Antonio da Silva, va explicar que farà efectiu el pagament del deute juntament amb la resta, ja que, ara mateix, el club es troba sense inversors i no pot fer-hi front. Per tant, Da Silva confia a trobar un nou inversor de cara a la nova temporada. De moment, s’ha confeccionat un equip a cost zero per mantenir la categoria a la lliga nacional.