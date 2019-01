El Ps anuncia una moció per estudiar els preus dels lloguers

El conseller general del PS Pere López va anunciar ahir, sis dies després de l’aprovació de la llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, la convocatòria d’una moció per debatre sobre un «estudi específic» dels costos dels lloguers en el ple de la setmana vinent .

Atesa «la resistència del Govern a calcular les dades dels preus dels lloguers l’any 2018», el dirigent socialdemòcrata impulsarà una moció on «tots els consellers d’aquesta cambra, especialment els demòcrates, puguin pronunciar-se».

«Si la principal preocupació del país és aquesta és del tot inexplicable que el Departament d’Estadística segueixi fent la seva feina com si aquí res hagués canviat» va declarar López, que també va retreure al Govern «la falta de seriositat» per no haver aprofundit en la recerca més enllà de les dades extretes pel càlcul de l’Índex de Preus al Consum (IPC) o de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF).

En relació amb aquesta questió, el ministre de Finances Jordi Cincava assegurar que l’EPF «encara està en curs» i va revelar que, a partir de dades que es desprenen de l’IPC, al 2018 hi ha hagut un increment dels preus de lloguer del 4,9% respecte l’any anterior, una dada «que posa de relleu la problemàtica que venim parlant aquests dies» va admetre el ministre. En consonància amb aquesta estadística, Cinca també va precisar que, de les 426 llars enquestades, el 92% van tenir un increment del lloguer en base a l’IPC i un 8% va patir un augment del lloguer supeior a l’IPC.

Durant la sessió de control al Consell General, Cinca va aprofitar per avançar tres línies d’anàlisi amb la fi d’obtenir una base de dades que permeti prendre mesures «de major contundència». El primer estudi es focalitzarà en les famílies que manifestin que han tingut increments per sobre de l’IPC, en segon lloc s’analitzarà la diferència de preus dels pisos que estan en oferta al mercat respecte als seus contractes vigents i, en darrer lloc, s’examinarà la naturalesa de tots els habitatges buits, conjuntament amb els comuns i les companyies elèctriques.