Les dues cares de l’or blanc

Si bé Andorra ahir es despertava amb la imatge idíl·lica de la neu que queia en quantitats importants i que anava agafant gruixos de consideració al terra, aquelles persones que després havien d’agafar el cotxe per desplaçar-se no van tardar a maleir la primera –i també tan esperada– gran nevada de la temporada.

El primer repte que havien d’afrontar aquells que estaven determinats a sortir a la carretera consistia a desenterrar el cotxe, fos de sota de la neu perquè s’havia passat la nit al carrer, fos de les entranyes d’un aparcament que desembocava a la calçada a través d’un pendent que ahir especialment no era fàcil de pujar. «Una veïna es va estampar en intentar treure el cotxe del pàrquing i en va obstaculitzar la sortida; vam aconseguir treure’l però amb el meu cotxe tampoc vam aconseguir pujar; la rampa estava congelada», va explicar una ciutadana.

Aquells que superaven el primer obstacle, però, un cop a la carretera no tardaven a adonar-se que havien entrat a la gola del llop. El nucli urbà d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany estaven col·lapsats. La majoria de conductors avançaven a pas de tortuga per la por a relliscar, i eren especialment complicades les pujades, les rotondes i les cruïlles. Per exemple, a l’encreuament de l’avinguda Meritxell amb el carrer de les Canals, els busos escolars obstaculitzaven una bona estona l’avançament dels vehicles perquè havien de fer una maniobra complicada per girar amb tota seguretat. «Vam estar 45 minuts a dins d’un taxi al centre de la ciutat i pràcticament sense moure’ns!», es queixava una ciutadana sense entendre el perquè.

Aquest col·lapse de seguida va començar a expandir-se cap a les Valls del Nord i d’Orient. Tots els vehicles provinents tant de la Massana com d’Encamp quedaven bloquejats a la carretera sense poder moure’s, ni un pas endavant ni un pas enrere. I per a un trajecte que s’acostuma a fer tranquil·lament en quinze o vint minuts ahir va caldre una hora, hora i mitja, dues o inclús més. «No hi ha manera d’avançar!», lamentava un conductor que portava més d’una hora dins del cotxe provinent del cantó de la Massana.

De tota manera, tampoc ho van tenir més fàcil aquells que van decidir aparcar el cotxe per un dia i recórrer al transport públic. «L’autobús ha tardat tres quarts d’hora a arribar i anava ple!», explicava una usuària que havia d’agafar-lo a Encamp. «Davant meu han passat tres busos plens que no s’han ni aturat!», va reclamar un altre usuari.