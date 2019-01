Desestimat el pàrquing soterrat del vial de Sant Julià

Més severitat i sancions per complir amb els equipaments

Respecte a la petita rotonda a la zona del carrer d’Isidre Valls, el ministre va dir que aquesta opció «no es contempla» al projecte perquè està previst crear una rotonda de grans dimensions. per «no bloquejar els vehicles que pugen».

Torres va reconèixer les converses amb el comú però va adduir a la «imprudència» de construir el pàrquing soterrat «per motius de seguretat», al que el cap de Govern Toni Martí va recalcar que no es tractava per «falta de voluntat».

El ministre d’Ordenament Territorial Jordi Torres va desestimar ahir l’execució de les tres peticions annexes que va realitzar el comú de Sant Julià per al seu vial, entre les quals s’incloïen la rotonda a l’encreuament d’Isidre Valls, els arranjaments del torrent Solà i el pàrquing subterrani del càmping Huguet.

Per El Periòdic

