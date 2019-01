La CEA vol programes electorals per diversificar l’economia del país

La CEA ha fet arribar als partits polítics amb intenció de concórrer a les pròximes eleccions un informe amb propostes per a la diversificació econòmica amb l’objectiu que tots els programes electorals les incloguin. La tramesa va tenir lloc fa uns deu dies i ahir la confederació la va fer pública. La feina, segons va explicar la CEA, neix d’una de les seves comissions, la de l’Àrea de Diversificació, que ha completat un treball «rigorós que avalua la sitació actual del país i les opcions de millora en diferents àmbits com pot ser el Blockcain, l’e-commerce o la biotecnologia. La Comissió per a la Diversificació Econòmica ha dividit el seu informe en dues parts: una, centrada en els negocis que ja existeixen al Principat però que necessiten suport (blockchain, eCommerce, salut o educació superior, entre d’altres) i, de l’altra, una part que s’interessa per identificar oportunitats de negoci com la biotecnologia o la producció cinematogràfica.

Àrea tecnològica

Entre els negocis de futur que necessiten suport, la CEA ha descrit tres subcategories, la tecnològica, la de benestar, i la social i mediambiental. En la tecnològica assenyalen el blockchain, l’eCommerce i l’eSports com a negocis que ja existeixen al país però que necessiten més suport per prosperar. El blockchain té una rellevància especial en l’informe de la CEA, ja que és el primer dels sectors que es tracta. La confederació demana als partits que impulsin la llei d’Actius Virtuals i que l’AFA en sigui el regulador. En cas que no s’aprovi la norma abans d’esgotar la legisatura, demana que es torni a entrar. A més, la CEA també demana una taula que monitori els progressos en aquest àmbit del sector privat i que es construeixi un consorci Blockchain amb la Marca Andorra.



A banda, l’informe de la confederació calca 20 punts d’un d’elaborat per l’Assemblea Francesa sobre l’impuls, suport i projecció d’aquesta tecnologia.

ecommerce

En l’àrea tecnològica, la comissió per a la diversificació destaca també l’impuls necessari de l’e-commerce a través de «l’atomització del comerç», «canvis legislatius per permetre «temes bàsics com Paypal» , «millores al software duaner» perquè les exigències actuals «fan que no siguem competitius per la part logística i fiscal» i revertir «el malfiament dels internautes cap a a nodrra perquè no és coneguda mundialent».



Per millorar aquest àmbit, la CEA proposa a tots els partits que incloguin en els seus programes electorals la creació d’una «cooperativa pública/privada que gestioni tota la logística d’importació i exportació» que permetria que «el botiguer només hagi d’enviar el paquet a la cooperativa i aquesta tramiti l’enviament i les devolucions». Així mateix, també plantegen demanar a la UE, «una franquícia específica d’e-Commerce» exempta d’IGI i «legislar la Banca Digital».

Per últim, en aquest àmbit proposen «crear el concepte ‘Andorra el País dels eSports’, amb l’objectiu de convertir-se «en el nou Mònaco dels eSports» a través de propostes als programes electorals com «entrar de la mà del Cirque du Soleil» en competicions mundials d’eSports amb un equip nacional o celebrar a l poliesportiu de Govern trobades internacionals d’eSports.

Àrea benestar

En aquest àmbit, la CEA se centra a fer propostes per incloure a tots els programes electorals iniciatives que impulsin negocis relacionats amb esports, wellness i salut. Destaquen els suggeriments per obrir centres mèdics esportius de primer nivell, millorar la coordinació amb el CAR de Sant Cugat del Vallès o impulsar la candidatura olímpica, així com que les empreses fomentin els hàbits de vida saludables o «integrar el Turisme de Benestar i Salut en l’oferta d’Andorra Turisme com a producte destacat».

Medi ambient

La CEA també demana als partits que incloguin les seves conclusions sobre medi ambient i responsabilitat social corporativa (RSC) als programes electorals amb iniciatives com la de fer obligatori que els concursos públics incloguin criteris puntuables de RSC.

Oportunitats

Pel que fa als sectors que no estan desenvolupats al país, la CEA assenyala la biotecnologia i la producció cinematogràfica però es mostra oberta a propostes de diferents àmbits.