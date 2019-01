Detingut al Pas un traficant de marihuana, haixix i èxtasi

El Cos de Policia, va procedir, el passat dimarts 22 de gener, a la detenció d'un individu -home resident temporal de 34 anys- com a presumpte autor de tràfic de productes estupefaents.



La coneguda com operació Nova, emmarcada en la lluita contra el tràfic de drogues, va permetre comissar 3.290 grams de marihuana, 3.042 grams d'haixix, 190 pastilles d'èxtasi amb un pes de 66 grams, 150 grams de metamfetamina, 1,75 grams de metamfetamina en cristall, 3,2 grams de cocaïna, 2,36 grams d'heroïna, 9.070 euros en efectiu i diversos estris per a la venda al detall dels estupefaents.



La droga va ser localitzada al fals sostre d'un box i també al domicili del detingut, en quantitats menys rellevants. A més, la Policia també va descobrir i va confiscar diversos productes químics destinats al condicionament de la droga per a la seva venda, una bàscula i dues màquines d'envasar al buit.



La intervenció va permetre desmantellar un punt de venta de gran rellevància de diferents categories d'estupefaents a Andorra i en particular al Pas de la Casa, en una època, la temporada d'hivern, en la qual el Cos de Policia fa un reforç important en la lluita contra els estupefaents per contrarestar l'augment en el tràfic i el seu consum. L’operació es manté oberta i no es descarten noves detencions.



Amb aquesta actuació, el Cos de Policia demostra, un cop més, que la lluita contra el tràfic d’estupefaents i la drogoaddicció constitueixen un eix principal de l’acció policial amb l'objectiu de garantir una eficaç lluita contra un dels fenòmens delictius més extensos en la societat moderna i que representen una veritable qüestió de salut pública.