Tres excònsols donaran nom a equipaments de la capital

La junta de govern del Comú d’Andorra la Vella ha decidit retre homenatge als tres ex-cònsols majors que han mort durant aquest mandat, Joan Samarra, Conxita Mora i Rosa Ferrer, posant el seu nom a tres equipaments públics de la parròquia. Concretament, donaran nom a l’Estadi Comunal, a l’escola bressol dels Serradells i a la futura passarel·la que unirà la plaça del Poble amb el Centre Històric, respectivament. «Fa més d’un any que hi estàvem treballant», va explicar Marsol, assegurant que es busca «fer un reconeixement a l’aportació de tots ells en espais amb què van estar molt directament vinculats».



Així doncs, la cònsol major va anunciar que la voluntat és que l’Estadi Comunal passi a dir-se Estadi Comunal Joan Samarra Vila. La mandatària va recordar que Samarra va ser cònsol del 1980 al 1983 i va ser «qui va impulsar i executar el projecte», que es va inaugurar el 1982. A més, també va ser qui va portar les estades esportives de l’FC Barcelona al Principat «i estava molt vinculat al futbol».



D’altra banda, l’escola bressol dels Serradells portarà el nom de Conxita Mora (cònsol del 1999 al 2003) «per la seva sensibilitat, era una qüestió que la motivava, li agradava i ho sentia molt. Crec que li fa força justícia per la seva manera de ser», va destacar Marsol, que justament va recordar que havia treballat al seu costat durant sis anys. A més, va ser sota el seu mandat que es va posar en marxa la guarderia.



Per últim, s’ha decidit que la nova passarel·la que ha d’unir la plaça del Poble amb el Centre Històric es bategi amb el nom de Rosa Ferrer (cònsol entre el 2008 i el 2015). Inicialment la corporació havia plantejat de posar el seu nom a l’edifici de les noves dependències comunals, però el conseller de la minoria, Jordi Minguillón, els va fer arribar la iniciativa d’un grup de persones properes a Ferrer perquè l’excònsol donés només a la passarel·la, ja que havia promogut el projecte. «Ho vam valorar i si qui la coneixia millor creu que és més bon lloc, vam decidir fer-ho», va admetre Marsol, que va indicar que la qüestió també s’ha tractat amb el Govern, que és qui executarà les obres, «i no hi tenen inconvenient».

Homenatges a l’estiu

La mandatària de la capital va indicar que també s’ha parlat amb totes les famílies i totes van mostrar el seu acord amb la proposta. D’aquesta manera es preveu que durant els mesos d’estiu es pugui fer el canvi de nom de cada equipament. Encara no està decidit l’acte que acompanyarà cada bateig, si bé Marsol va apuntar que el de l’Estadi es podria fer coincidir amb la festa del poble -pel lligam que també tenia amb Samarra-, el de l’escola bressol a l’inici de curs i el de la passarel·la li agradaria que es produís el dia de la col·locació de la primera pedra de l’obra. En els tres llocs s’instal·laran plaques amb els noms corresponents.



Marsol va remarcar que després de treballar en la proposta durant gairebé un any «pensàvem que s’havia de fer ja, perquè si no el temps passa i s’acaba». La iniciativa compta amb el suport dels dos grups de la minoria i de moment no s’ha previst estendre-la a més equipaments ni a més figures rellevants de la corporació. «Tot pot evolucionar, però per ara la idea és aquesta», va exposar la cònsol, reconeixent que el fet de coincidir les tres morts amb poc temps de diferència i amb edats no gaire avançades «ens va sensibilitzar molt».