Una metgessa de l’hospital, en un estudi sobre gens cancerígens

La doctora Immaculada Ribera-Cortada, metgessa especialista en anatomia patologia de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha participat en un estudi d’investigació sobre activació d’oncogens, que ha estat publicat per la prestigiosa revista Blood de la Societat Americana d’Hematologia.



Segons es va informar mitjançant un comunicat conjunt del SAAS i la Fundació Crèdit Andorrà, l’estudi ha permès identificar un nou mecanisme d’activació d’oncogens que permet un diagnòstic més precís d’un dels limfomes més agressius en adults, el limfoma de cèl·lules del mantell (LCM).

Col·laboració

Els resultats arriben un any després que la Fundació Crèdit Andorrà, el SAAS i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica signessin un acord de col·laboració amb l’objectiu de facilitar la recerca en matèria de limfomes i leucèmies mitjançant la xarxa GELCAB (Grup d’Estudi de Limfomes de Catalunya, Andorra i Balears).



L’estudi, que ha estat possible gràcies a diverses vies de finançament, entre les quals l’aportada per la Fundació Crèdit Andorrà, ha estat realitzat per més d’una trentena d’investigadors de 15 països diferents i és la primera vegada que hi figura un professional de l’hospital.



La investigació ha permès identificar, per primera vegada, unes alteracions en pacients amb LCM que havien passat inadvertides fins al moment mitjançant les tècniques convencionals a causa de la seva complexitat i mida petita. Això permetrà ara un correcte diagnòstic d’aquests casos i per tant, que els pacients puguin accedir a assajos clínics.



Els resultats publicats representen un avenç important en la caracterització genètica d’aquest limfoma i la relació entre les alteracions genètiques i el curs clínic dels malalts. En aquest treball es descriu per primera vegada en l’àmbit científic un nou mecanisme d’activació d’oncogens, que es basa en alteracions estructurals entre diferents cromosomes. L’estudi demostra que oncogens determinats segresten regions reguladores actives del genoma per poder augmentar la seva expressió. Segons es va destacar, això obre les portes per a més estudis en altres tipus de càncers.