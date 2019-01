El Govern alerta de «l’elevat risc d’allaus» pel cap de setmana

El Govern va realitzar ahir una alerta per «l’elevat risc d’allaus» de cara al cap de setmana, on es preveu una gran afluència d’esquiadors i excursionistes d’alta muntanya degut a les nevades dels darrers dies al Principat.

La situació de la previsió meteorològica pronostica que les temperatures s’aniran incrementant, amb especial incidència entre divendres nit i dissabte, i això provocarà un procés d’humidificació que podrà generar allaus a nombrosos vessants, motiu pel qual el risc d’allaus es situarà durant dissabte al nivell 4 sobre 5.

Protecció Civil va recomanar que totes aquelles persones que tinguin previst anar a la muntanya ho facin extremant les precaucions i triant els recorreguts més allunyats del perill d’allaus, i sempre amb els equipaments de seguretat necessaris. En aquest sentit, també s’ha aconsellat evitar les zones d’alta muntanya exposades a canals d’allaus i fora de bosc, així com l’esquí fora de pistes obertes i senyalitzades.

El Servei Meteorològic va informar que les nevades d’aquest dimecres han acumulat fins a un metre de neu. De fet, durant la jornada d’avui també s’esperen noves precipitacions que poden arribar a deixar fins a 20 centímetres de neu nova.

Respecte a l’estat de les principals pistes d’esquí, Vallnord Pal-Arinsal va tancar ahir pel vent i el risc d’allaus tot i que segueixen treballant amb l’objectiu de poder obrir el 100% de les seves instal·lacions durant el cap de setmana.

Per la seva banda, l’accés a les pistes de Vallnord Ordino Arcalís va romandre tancat durant la jornada d’ahir a l’alçada de Sorteny i fins que no afluixi el vent i deixi de nevar no podran començar a netejar la neu soterrada. Amb tot, mantenen l’esperança de poder obrir les pistes de cara al cap de setmana.

Grandvalira també va veure’s obligada a tancar ahir pel matí les cotes més altes i alguns enllaços entre sectors per la gran acumulació de neu. Per aquest matí està previst que els equips de písters i artificiers s’organitzin per provocar allaus i així poder obrir tots els quilòmetres de pista a partir de dissabte.

Marsol agraeix la col·laboració en la treta de neu

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va mostrar-se ahir «especialment contenta» per la col·laboració de la gran majoria de propietaris i comerciants en la treta de neu. «Per tot arreu han col·laborat molt i, de fet, algun treballador del comú ens ha dit que era la primera vegada que veia tanta col·laboració per part dels particulars. Aquesta vegada s’ha notat molt la intervenció dels particulars».

Marsol va destacar «especialment els comerciants». Així i tot va recordar que des de fa unes setmanes s’havien fet arribar circulars per recordar les obligacions que tenen els ciutadans en cas de nevades i que encara ahir els inspectors del comú van passar pels comerços per recordar la normativa. I és que l’ordinació que regula la convivència ciutadana fixa que és «obligació del propietari i/o de la persona que ocupi en qualsevol qualitat el terreny, el local, el comerç, l’edifici o la finca en general, el manteniment de la vorera que hi confronta neta de neu».

Igualment va explicar que el comú tenia 69 persones treballant en la neteja dels carrers i voravies i que ahir es van contractar tres empreses externes que van col·laborar, concretament, en la neteja dels aparcaments comunals.