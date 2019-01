El PS vol saber el cost de pisos segons la tipologia

El PS va fer efectiva ahir la tramitació de la moció en la qual insta al Govern a impulsar un estudi específic sobre el cost detallat «per tipologies d’habitatge, àrees geogràfiques i d’altres característiques que es considerin rellevants de l’habitatge de lloguer a Andorra».

En aquesta moció que es debatrà la setmana vinent al Consell General, els socialdemòcrates també pretenen que el Govern destini«recursos econòmics i humans» per a obtenir qualsevol tipus de xifres respecte al nombre de pisos buits.

Davant la «gravetat de la problemàtica», la formació de centreesquerra considera necessari disposar de les dades «més acurades i actualitzades possibles» i remarca que aquestes s’han de donar a conèixer «en el millor termini possible i sempre abans de finalitzar la legislatura».

Per al conseller general del PS Pere López és una «falta de seriositat» no haver aprofundit més enllà de les dades que va extreure l’Executiu a partir del càlcul de l’Índex de Preus al Consum (IPC), on assenyalava que al 2018 hi ha hagut un increment dels preus de lloguer del 4,9% respecte l’any anterior.

Per la seva banda, el ministre de Finances Jordi Cinca va precisar que, de les 426 llars enquestades, el 92% dels arrendaments van tenir un increment del lloguer en base a l’IPC i un 8% va patir un augment del lloguer supeior a l’IPC.