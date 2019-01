Cinca celebra la decisió d’Espanya d’avisar abans de sancionar

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va considerar que «tot el que sigui evitar complicacions» a l’hora de tributar correctament és «positiu». Cinca es referia a les declaracions del director general de l’Agència Tributària espanyola, Jesús Gascón, en les quals va avançar que, de cara a la declaració de la renda del 2018, s’informarà a tots els contribuents amb comptes a l’estranger que es disposa de les seves dades personals, abans de sancionar-los directament. Gascón va informar que s’inclouran alertes durant la campanya perquè tothom sàpiga que les autoritats han rebut informació d’altres països, amb l’objectiu de fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals. Aquesta informació procedeix dels intercanvis automàtics d’informació en què Andorra participa des de fa un any i que, segons el ministre, concorrerà amb «absoluta normalitat».

Contra el blanqueig

El responsable de la cartera de Finances va ser una de les autoritats que ahir va participar en el lliurament de diplomes d’aprofitament de la segona edició del Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Es tracta d’un projecte acadèmic, en col·laboració amb Liechtenstein, que per a Cinca, demostra la preocupació existent que hi ha pel blanqueig en totes les branques del sector econòmic, ja que els seus professionals «han de saber com combatre les males pràctiques». A més, va avançar que en les futures edicions, la matèria s’actualitzarà en funció de la realitat del país i l’evolució de les noves tecnologies.



El rector de l’UdA, Miquel Nicolau, va explicar que dels 47 alumnes, 43 van assolir satisfactòriament el Curs i que aquest compta amb un «públic transversal», que assisteix tant per motius professionals com des d’un punt de vista formatiu personal. Nicolau no va descartar presentar-se a les eleccions vinents al Rectorat, tot i que «fins d’aquí a uns dies» no ho confirmarà públicament.

La proposta de Nomen

Parlant de blanqueig, Cinca també va valorar la proposta que a principis d’aquesta setmana feia Eusebi Nomen respecte als habitatges de lloguer. L’exconseller general va anunciar que el primer punt del seu programa plantejarà la creació d’un «fons nacional d’habitatge», al qual es podrien adherir tots els pisos que actualment estan bloquejats, precisament, pel sistema d’intercanvi automàtic d’informació.



Cinca, «sense voler anticipar polèmica», va observar que «qui té un habitatge no declarat, en el moment de fer la donació, requereix que algú el recepcioni», de manera que aquest «algú» –que en la proposta de Nomen seria el fons nacional– es converteix automàticament en un «possible col·laborador de blanquejar un actiu». Així, el ministre va demanar prudència «a l’hora de llençar solucions» a la problemàtica del lloguer i va recordar que «l’anonimització» dels propietaris de pisos ja s’havia planetejat anteriorment a Andorra.