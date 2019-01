Entre 50 i 60 infermers exerceixen al país sense estar col·legiats

El Col·legi Oficial d’Infermers d’Andorra (COIA) ha detectat que hi ha entre 50 i 60 professionals exercint al Principat sense estar col·legiats. Segons va explicar a aquest rotatiu el president del COIA, David Cusidó, van descobrir-ho després que el Ministeri de Salut els facilités una llista amb el nombre de professionals i veiessin que no coincidia amb el de col·legiats que tenien registrats.

«El ministeri n’està al cas i és el responsable de controlar-ho, però no s’ha mogut», va manifestar Cusidó tot recordant que per exercir a Andorra és obligatori estar col·legiat. De fet, tots els professionals que exerceixen sense estar-ho no han passat cap control ni del Govern ni del col·legi i, per tant, no ofereixen cap garantia perquè no s’ha pogut comprovar la seva titulació. El president dels infermers ja va advertir que és l’Executiu qui ha d’establir unes regles i un òrgan de control per garantir el compliment de la llei i, si és necessari, sancionar.

Atendre les demandes

Cusidó va aprofitar un cop més per reclamar al Govern que aposti pel col·lectiu i doni resposta a les seves demandes. Davant de la situació que es viu actualment, va recordar que els infermers fa temps que pateixen les retallades i que reivindiquen una revisió dels salaris. Ara per ara, un infermer cobra una mitjana de 2.000 euros, però el col·lectiu vol que s’incrementi en un 30% i que el sou base es fixi entorn dels 2.500 euros. «S’haurien d’establir unes graelles salarials en funció de la formació que es tingui i de l’activitat que es desenvolupi», va precisar el president.

A més, va denunciar la situació de precarietat en què es troben prop d’una trentena d’infermers eventuals. «El reglament estableix que entre contracte i contracte temporal han de passar dos mesos; com que des de l’administració volen estalviar-se els contractes indefinits, aquests professionals es veuen obligats a aturar-se dos mesos. Qui pot parar dos mesos a Andorra? Nosaltres considerem que aquest reglament no s’hauria d’aplicar en l’àmbit sanitari», va reclamar Cusidó.

Complir amb les ràtios

Més enllà de la situació d’aquests professionals, el president va explicar que actualment no s’estan contractant infermers i que els que s’acaben de graduar han de treballar d’auxiliars. De fet, el COIA reivindica que es compleixi amb les ràtios d’infermers per habitants que es recomanen des de l’OMS. «Aquí tenim uns sis infermers per cada mil habitants, quan haurien de ser entre vuit i nou. I si bé el SAAS està començant a implementar-ho, encara no succeeix al sector privat», va puntualitzar Cusidó tot subratllant que «està clar que cal ampliar la plantilla significativament». Per donar compliment a la ràtio aconsellable, s’haurien de contractar uns 230 infermers més i el president del col·legi ja va assegurar que «entre els que hi ha al país i els que s’estan formant –cada any es graduen uns 20 o 25 professionals– es podrien cobrir totes les places».

Regulació de la professió

El president del COIA va recordar que el ministeri competent té sobre la taula la llei que ha de regular la professió dels infermers. «Actualment estem infravalorats i depenem molt dels metges, ens dediquem molt a donar solucions però volem que la futura llei defineixi millor les nostres competències i ens puguem centrar més en la prevenció de les malalties», va exposar Cusidó tot augurant que és molt probable que les demandes del col·lectiu «quedin en mans del següent Govern perquè l’actual no té motivació».