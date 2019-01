El SEP també declina la reunió del Govern

El Sindicat de l’Ensenyament Públic d’Andorra (SEP) va comunicar ahir, després de reunir-se el seu Comitè Executiu, que declinava «per unanimitat» assistir a la reunió per iniciar el desplegament de la llei de funció pública promoguda per Govern i se suma així a la negativa de la resta de sindicats excepte Bombers.

En una carta dirigida a la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració Eva Descarrega, el SEP va retreure a l’Executiu no haver rebut «cap calendari de treball ni cap esborrany de cap reglament després de gairebé un any d’haver aprovat el Projecte de Llei de la Funció Pública».

Malgrat la negativa, el SEP es va mostrar obert a seguir treballant sobre «qualsevol proposta de document que rebem amb antelació».

La trobada, que tindrà lloc aquest divendres, ve motivada per la demanda dels sindicats, que van sol·licitar durant les negociacions de la llei establir l’obligatorietat d’aprovar els reglaments corresponents en un termini no superior als sis mesos. No obstant això, el Govern va emetre ahir un comunicat posterior al Consell de Ministres en el qual ja lamentava «haver rebut la negativa d’alguns sindicats» per a assistir a la reunió.

L’executiu també va expressar que la convocatòria d’aquesta renuió pretén «avançar els reglaments» i així poder «evitar el que va succeïr amb la Llei de la Funció Pública de l’any 2000», que no es va desplegar correctament.

Respecte a les absències de tots els sindicats excepte Bombers, el portaveu del Govern Jordi Cinca va recordar ahir que «hi ha unes obligacions a complir que emanen d’aquesta llei. El projecte de llei contemplava un desplegament reglamentari en el període d’un any i els sindicats van demanar que fos ràpid». En aquesta línia, va lamentar que «si ara no aprofitem aquests quatre mesos no es podrà complir amb els terminis que ells mateixos van exigir».