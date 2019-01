L’entrada de vehicles per França creix un 51,9% el desembre

El mes de desembre, com l’agost, és prolífic quant a xifres es refereix: els vehicles provinents de França, inclosos els pesants, van augmentar un 51,9% respecte al mateix període del 2017. És a dir, en comptes d’entrar al país 87.620, per la frontera francoandorrana van passar-ne 132.912, tot i la problemàtica dels armilles grogues, que van tallar els accessos durant dies a l’Arieja. Els visitants també van augmentar en 57.098 persones aquest mes, una xifra que suposa un 8,1% fins a arribar als 759.622. Els de nacionalitat francesa, a més, són els responsables d’aquesta xifra perquè van créixer un 40%, de 169.594 a 238.602. D’aquesta manera, desembre va salvar les estadístiques del 2018, que va acabar amb un augment de visitants i d’entrada de vehicles al Principat, segons va publicar ahir pel Departament d’Estadística.

L’any passat va haver-hi un 1,6% més de turistes, un augment que situa la xifra en els tres milions de persones que van pernoctar al país, i un 3% d’excursionistes que van venir a passar el dia, que sumen 5,3 milions. Amb tots ells, els residents i els nacionals, van entrar 4,3 milions de cotxes, 38.431 més que el 2017, el que suposa un increment del 0,9%.

Menys camions

Els vehicles provinents d’Espanya van disminuir un lleuger 1,6% el 2018 (2,8 pels 2,9 del 2017). Els procedents de França, en canvi, van anar a l’alça (6,1%), amb 1,5 milions de passos per la frontera del Pas de la Casa. L’any anterior en van passar 1,3. Pel que fa als vehicles pesants, van reduir un 3,6% el pas per les dues fronteres del Principat i la xifra se situa per sota dels 92.000.

Tipus de visitants

Dels 8,3 milions de visitants que va tenir Andorra el 2018, la majoria van ser espanyols i francesos, com també famílies o parelles. La tendència, però, ha canviat: baixen les persones provinents d’Espanya, sobretot els excursionistes, i augmenten notablement les del país gal, concretament un 6,2%, que es tradueix en 201.586 francesos més fins arribar als 3,5 milions pels 4,1 d’espanyols. Les altres nacionalistes, però, només suposen el 8,6% del total, tot i que van créixer cinc punts i superar les 715.000 persones.

Les compres van ser el principal argument per visitar Andorra (61%), una tendència que es va accentuar en el cas dels excursionistes, que va ser la raó de venir en un 81% dels casos en comparació del 19% dels turistes. Per contra, el principal atractiu per les persones que van pernoctar al Principat va ser la pràctica de l’esport (46%). Tot i això, les xifres publicades mostren que cap dels visitants enquestats van arribar a Andorra per fer negocis o acudir a congressos o fires.

El consum d’energia també creix amb el propà

El consum d’energia durant el 2018 va ser de 559.412 megawatts hora (MWh) i 222.663 tones equivalents de petroli (TEP), unes xifres que suposen un augment respecte al 2017, concretament del 0,3% i del 4,4%, respectivament.