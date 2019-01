Vila, 13a als 15 km clàssics del Mundial Júnior de Lathi

Més severitat i sancions per complir amb els equipaments

Així mateix, Laura Orgué, entrenadora de Vila, va assegurar que «l’he vist genial. Eren 15km, que la Carola era de les primeres que feia, era en clàssic a més... teníem unes condicions una mica dures perquè torna a fer bastant fred avui, però Carola ha sortit molt concentrada sabent el paper que havia de fer, que era sortir sense por, però sense pressa tampoc». «En el Mundial ha estat entre les 10 primeres i les 15 primeres, per tant crec que millor impossible», afegia.

Vila va aconseguir remuntar posicions de manera progressiva i al km 4 ja se situava 17a i al 6.1 estava 13a. A partir d’aquell moment va anar oscil·lant entre la 10a i la 13a posició. L’andorrana va passar la línia de meta amb un temps total de 43.31,7 minuts, a 2.46,4 de Karlsson. La fondista nacional va afirmar en acabar la cursa que «Ja vam dir que sortiríem una mica relaxats i ja aniríem guanyant posicions perquè al final és una cursa llarga. El circuit estava super bé, anava molt bé d’esquís i d’adherència i també anava molt ràpidament a les baixades. Això em permetia descansar més que les altres. Hem pogut anar guanyant posicions i al final estàvem en un grup on lluitàvem pel top 10, però al quilòmetre 13.5 he fet un ‘bajón’. Hauria estat molt bé aconseguir un top 10 però estem contents igualment, ho hem lluitat el màxim que hem pogut. Ha estat un molt bon Mundial».

Per El Periòdic

