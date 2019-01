Gutiérrez, quarta a l’eslàlom de Copa d’Europa de Suïssa

Més severitat i sancions per complir amb els equipaments

Mireia Gutiérrez va aconseguir la quarta posició en l’eslàlom de la Copa d’Europa Femenina que va acollir ahir l’estació suïssa de Melchsee Frutt. En la primera mànega, l’andorrana va estar 17a, amb un temps de 53,34 segons i a 0,89 del millor registre, que era per a l’eslovena Meta Hrovat, amb 52,45.

Per El Periòdic

