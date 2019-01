Esteve, 38è al segon gegant de Courchevel

L’equip de tècnica de la FAE, format per Àxel Esteve i Xavi Salvadores, va competir ahir al segon gegant de la Copa d’Europa. La prova es va disputar ahir a l’estació francesa de Courchevel i Esteve va aconseguir acabar 38è, mentre que Salvadores, que va ser 62è, no va entrar a la segona mànega per dues posicions.

En la primera baixada, Esteve va assolir la 47a plaça amb un temps d’1.03,84 minuts, a 3,35 segons del millor crono, que va ser pel noruec Lucas Braathen (1,00.49). Per la seva banda, Salvadores va fer un temps d’1,04.84, a 4,35 del noruec.

En la segona mànega, Esteve va millorar posicions i va aconseguir acabar 38è amb temps total de 2.07,76. L’andorrà va acabar a 5 segons del guanyador, que finalment va ser l’austríac Stefan Brennsteiner, amb 2.02.76.

Dimecres Esteve es va situar 35è a la primera mànega tot i que no va poder completar la segona.