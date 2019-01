Aixàs creu que seguiran fent «història» després de passar de fase a Europa

El MoraBanc Andorra va tornar a fer història a la competició europea. Dimecres van aconseguir classificar-se per als quarts de final de l’EuroCup. Mai no s’havia aconseguit arribar tan lluny. De fet, el president del club, Gorka Aixàs, va afirmar després del partit contra el Zenit San Petersburg que «no era un objectiu de temporada, ni de bon tros. Aspiràvem a estar al Top16 com a fita. Això és un regal per la bona feina que està fent l’equip i en el bon moment en el qual es troba».

El conjunt està treballant per pal·liar els moments de desconnexió que es produeixen després del descans. I, malgrat que últimament hagin tingut diverses baixes, han fet un bon paper per a minimitzar-ne els efectes. «Crec que ens hem anat posant a lloc. Ara l’equip està fent un pas endavant, i més tenint en compte les baixes que estem tenint. El que hem de fer és traduir-ho en el màxim de victòries que puguem», apuntava. Aixàs també va voler subratllar el paper de l’afició: «S’ha fet història i estem contents de regalar aquesta classificació a la nostra afició, que és espectacular. Era un dia complicat per venir al camp i ha sigut un factor determinant».