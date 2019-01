Contactes entre l’FC Andorra i la capital per l’Estadi Comunal

L’arribada de Gerard Piqué a l’FC Andorra obre moltes portes al club. La injecció econòmica que aporta el grup Kosmos i el projecte a llarg termini que es contempla fa que des del país es vegin oportunitats. El comú d’Andorra la Vella ofereix a l’entitat que l’Estadi Comunal sigui la seu on juguin en un futur els partits, participant en la inversió necessària per modernitzar la instal·lació i ampliar-la. Els primers contactes estan fets.

Conxita Marsol: «No hi ha tants terrenys a Andorra com per fer un estadi perquè es necessiten molts metres quadrats»

El camp es va inaugurar el 1982 i al llarg dels anys ha tingut reformes, però necessita un rentat de cara, sobretot de cara als Jocs dels Petits Estats que se celebraran al Principat el 2021. El Comú té la intenció de realitzar obres als vestuaris i les graderies, «però som més ambiciosos que això», assegura la cònsol major, Conxita Marsol. La infraestructura la gestiona des de fa uns anys la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i en aquest terreny de joc s’hi juguen les competicions europees de clubs amb participació andorrana i seleccions de categories inferiors. Per aquest motiu s’han iniciat contactes amb l’ens per «veure si podem fer algun tipus de conveni o amb alguna altra entitat per si podem tirar endavant una reforma més important de l’Estadi Comunal. Si ho ha de fer el Comú sol ho farem més a poc a poc». Uns altres dels canvis que es produiran, sobretot de cara a la cita poliesportiva d’aquí a dos anys, serà la instal·lació d’un nou tartan, del qual el Govern assumeix una part.

Mesures exactes

Abans de tancar qualsevol acord, des de la corporació «volem veure si tenim possibilitats de fer una reforma més important», consistent a més en l’ampliació del terreny de joc per comptar amb «les mesures absolutament reglamentàries, perquè ara no té les exactes per poder jugar segons quin tipus de partits». Aquesta circumstància «representa modificar la pista d’atletisme i desplaçar la graderia», que suposaria una inversió força més destacada.

La presència de Piqué a l’FC Andorra porta una nova perspectiva i Marsol va «fer arribar el missatge que estem oberts a parlar» per parlar sobre la possibilitat que el Comunal sigui la seu dels partits i els entrenaments del primer equip. En aquest sentit, «a nivell tècnic hi ha hagut un mínim contacte» per començar a desenvolupar l’opció. Qui millor està posicionat per acollir l’activitat tricolor és el camp de Prada de Moles d’Encamp, i a curt termini serà la seu dels partits de l’equip a Primera Catalana i la totalitat dels entrenaments. El club té la intenció no només de comptar els pròxims anys amb un camp, sinó també amb altres que aculli l’activitat dels conjunts de base que es volen constituir. I en aquest sentit «tot és possible», veu Marsol, ja que a Encamp es podria «fer una cosa i aquí una altra».

Renovació del contracte

El comú d’Andorra la Vella va renovar a finals del mes de novembre de l’any passat el contracte de lloguer dels terrenys per 15 anys «precisament per si hem de fer una inversió important». La corporació compta amb una partida de 400.000 euros en el pressupost del 2019 per realitzar les millores, i la llargada de l’acord serveix perquè «es pugui amortitzar una inversió d’aquest tipus», així com una superior si s’arriba a un acord amb una entitat, ja sigui l’FC Andorra, com la FAF, desenvolupant algun projecte de la UEFA.

El pla d’urbanisme preveu que el terreny on es troba la instal·lació sigui per a equipaments, tant si es tracta d’un pla especial, com un parcial o de lloguer. En aquest sentit, Marsol assegura que «s’ha de donar confiança total a les persones que poguessin venir a fer algun tipus d’inversió aquí». En un futur la parcel·la es podria arribar a comprar per un privat, amb l’obligació sempre que es mantingui com a equipament. La cònsol considera que el Comunal és una excel·lent opció per a l’FC Andorra, ja que «no hi ha tants terrenys a Andorra com per fer un estadi perquè es necessiten molts metres quadrats. Allà en tenim 20.000 m²».

Pendents de la retirada de la neu i la meteorologia

Aquest cap de setmana hi ha jornada de futbol al Centre d’entrenaments de la FAF. L’FC Andorra juga contra el CF Vilanova, mentre que diumenge es disputen els quatre partits de la Lliga Multisegur Assegurances. A més, durant els dos dies la instal·lació acull enfrontaments de diverses categories.

Les precipitacions que van caure dimecres a tot el país va deixar una capa gruixuda de neu sobre el terreny de joc, fent que estigués impracticable i que els equips des de llavors no hi hagin pogut entrenar. Ahir els operaris del camp van començar amb màquines a treure-la. La baixada de temperatures provoca que es pugui acumular gel. La FAF treballa perquè es pugui disputar tant la jornada de demà com la de diumenge. Avui se sabrà definitivament si es poden disputar els partits programats els dos dies.