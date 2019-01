Els sindicats no es presenten a la reunió amb Descarrega

La reunió convocada per la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, per començar a desplegar els reglaments de la nova Llei de la Funció Pública, no ha tingut quòrum. Descarrega havia convocat els sindicats aquest divendres a les 9.30 hores del matí, però no hi ha anat ningú. En d'altres paraules, s'ha quedat sola. Així ho han informat els sindicats i també el mateix Govern, que ha confirmat que la reunió ha quedat anul·lada.

Dimecres passat el Sipaag (Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració) va anunciar que rebutjava assistir a la reunió, argumentant que "no escau iniciar les converses pel desplegament reglamentari" d'una llei que ha tingut els vots en contra de l'oposició i tenint en compte que hi ha unes eleccions properes que podrien fer canviar el color del Govern. Aquell mateix dia també van confirmar la seva no assitència el sindicat de duaners, el de la policia i l'USdA.

Per la seva banda, els dos sindicats dels bombers, l'ABA i A-118, sí que van assegurar que hi assistirien. Però han canviat de parer a última hora. Segons ha explicat el president de l'ABA, Joan Torra, els membres del sindicat estan de servei i no hi han pogut anar. Així se li va explicar a la ministra, per tal que mirés de canviar les dates, però no van obtenir resposta. Estan a l'espera que se'ls passi un calendari de les reunions establertes per poder-se organitzar, ha informat Torra.

Aquest dijous el Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) també va comunicar que no assistiria a la reunió, en aquest cas argumentant que "després de gairebé un any d'haver aprovat el projecte de Llei de la Funció Pública, no hem rebut cap calendari de treball ni cap esborrany de cap reglament per desplegar la llei en el marc dels sis mesos previstos per fer-ho", van justificar. Ara bé, a diferència de la resta de sindicats, sí que estan disposats a seure a negociar.