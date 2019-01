Trobada a Oliana la dona desapareguda aquest matí

La dona de 35 anys que aquest matí ha desaparegut a Sant Julià de Lòria ha estat trobada sana i estàlvia a Oliana. Usuària de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, la jove havia sortit del seu domicili a les vuit per dirigir-se al centre, on no havia arribat. A les 10.20 hores la família va alertar a la Policia de la desaparició. En un primer moment la recerca es va concentrar a Sant Julià, però posteriorment van ser avisades totes les patrulles per estendre-la a tot el país. També hi han participat quatre efectius dels Bombers, dos d’ells del grup caní i dos de muntanya.