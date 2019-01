Esade avalua sobre emprenedoria als alumnes del sistema educatiu andorrà

El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i l'escola de negocis Esade han signat aquest dimecres un acord de col·laboració per avaluar la manera en què els alumnes de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà aprenen sobre emprenedoria. El director d'Esade, Koldo Echebarria, ha manifestat que el centre vol treballar en aquesta "iniciativa valuosa" que els permetrà saber "com arriben els alumnes a la Universitat" i quines són "les claus de l'èxit" en l'ensenyament obligatori. El ministeri ha decidit comptar amb Esade no només perquè el centre sol acollir a alumnes andorrans, sinó perquè, en paraules del ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, "les dades demostren que és un centre pioner".

"El projecte va néixer amb la voluntat de l'escola andorrana de valorar les nostres competències transversals", ha explicat el ministre d'Educació, que veu com a principal objectiu conèixer de quina manera es poden treballar les competències transversals per potenciar l'emprenedoria. Així, els alumnes podran fer front de manera més positiva a la seva carrera profesisonal, dins d'un mercat laboral volàtil en què o bé els llocs de feina canvien contínuament o bé es creen de nous.

L'equip de treball ja ha pogut comprovar la manera en què es treballen als centres educatius andorrans, amb la visita a l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma aquest dimecres. La intenció és saber de quina manera es treballa l'emprenedoria en diferents nivells, des de les activitats i els continguts que es donen a l'aula, passant per l'estructura i la planificació de projectes del centre educatiu, posant l'ull en els plans del ministeri i acabant observant l'entorn econòmic i social, amb la intenció "d'obrir l'escola" i que hi hagi "relació amb la resta de la societat", ha explicat el director del projecte, Marcel Planellas, posant com a exemple una activitat en què els alumnes havien d'idear una estratègia de comunicació per a la propera campanya de donació de sang.

El treball es durà a terme durant tres anys i es dividirà en tres fases. En la primera, que acabarà al mes de maig, els professors i investigadors d'Esade, amb la col·laboració de persones expertes en l'àmbit de la pedagogia de la Universitat Blanquerna, elaboraran una eina que valori la capacitat emprenedora dels alumnes. Serà una metodologia qualitativa, amb entrevistes als docents, i a la vegada quantitativa, amb un sistema de mesures objectives.

L'eina es posarà en marxa abans que acabi el curs actual per començar a identificar possibles millores, entrant en la segona fase on s'avaluaran els mètodes d'aprenentatge. Per últim, la tercera fase consistirà en incorporar les noves propostes als mecanismes d'ensenyament. Les dues fases aniran de la mà, donat que en cada curs escolar es posaran en marxa les millores suggerides en el curs anterior, començant per aquest setembre.

Jover ha recordat que "cal tenir una visió crítica sobre l'eina" i que pot ser que hi hagi canvis en la metodologia. També ha advertit que caldrà valorar si les propostes "són aplicables des d'un punt de vista pragmàtic" i si aquestes s'adapten als 50.000 euros per any de diners pressupostats per part del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.

"Els canvis que s'han posat en marxa en l'escola andorrana és potser un dels més innovadors en l'àmbit de l'educació", ha comentat Planellas. I és que el Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea), implantat des del curs 2010-2011, és una metodologia basada en competències que posa l'alumne en el centre de l'aprenentatge. Després d'uns anys d'implantació, el ministre Jover considera oportú "fer un pas enrere i fer una visió crítica, mirant els processos i desenvolupant millores allà on calgui".