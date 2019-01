Salut retira per causar salmonel·losi un producte de nutrició infantil de la marca Modilac

El ministeri de Salut ha emès un comunicat en què alerta de la necessitat de deixar d’utilitzar diversos lots d’un producte nutricional infantil a base de proteïnes d’arròs que comercialitza la marca Modilac. El sistema francès de vigilància sanitària ha identificat un excés de casos de salmonel·losi per 'salmonella poona' en infants menors de dos anys. Les investigacions dutes a terme per la sanitat pública francesa han permès identificar quatre infants que van haver de ser hospitalitzats i que les anàlisis han revelat que havien estat infectats per aquesta soca de salmonel·la.

La investigació epidemiològica portada a terme conclou com a únic factor de risc comú que tots havien consumit uns dies abans a l’aparició dels símptomes, productes de nutrició infantil a base de proteïnes d’arròs de la marca Modilac fabricats en una planta d’Espanya. L’estat de salut d’aquests infants ha millorat i ja han abandonat l’hospital. Tres casos més es troben en fase d’investigació.

L’empresa Sodilac, que comercialitza aquests productes, ha procedit en aplicació del principis de precaució i en estreta col·laboració amb la direcció general de la competència, el consum i la prevenció del frau (DGCCRF) i la direcció general de Sanitat (DGS), a la retirada de tota la seva gamma de productes de nutrició infantil a base de proteïnes d’arròs, a més de tots els productes fabricats a la planta espanyola afectada. Les investigacions realitzades per la DGCCRF continuen, en col·laboració amb les autoritats espanyoles. Les referències afectades es distribueixen exclusivament en oficines de farmàcia i en llocs de venda en línia.