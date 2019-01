Els motoristes suposen la meitat dels morts en accidents a l'Alt Pirineu

La meitat de les víctimes mortals de trànsit que hi ha hagut a l'Alt Pirineu al 2018 eren motoristes, malgrat que aquest perfil de conductors només apareix en un 8% dels accidents. És una de les dades que els Mossos d'Esquadra han volgut subratllar en la presentació del balanç de sinistralitat d'aquest any passat a les regions policials de Ponent i del Pirineu Occidental.

La policia catalana també ha advertit de l'augment dels accidents mortals amb tractor. Mentre que anualment se'n registren entre zero i dos, l'any passat n'hi va haver quatre. A més a més, els Mossos consideren que tots els accidents que hi va haver eren "evitables" perquè es van produir per imprudències o manca de mesures de seguretat. En tres d'ells, el conductor del tractor va morir atrapat en bolcar el vehicle. D'aquests, dos dels tractors tenien barres antibolcat, però aquestes no estaven activades. En l'altre accident va morir un nen de 5 anys atropellat en caure del tractor, tot i estar prohibit dur-hi cap passatger.

Al conjunt de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran, al 2018 han mort 37 persones a la carretera, repartits en 32 accidents diferents. Tanmateix, des de Trànsit matisen que més de la meitat d'aquestes víctimes (22) es concentren en tres comarques de la plana de Lleida: el Segrià, la Noguera i la Segarra. En aquesta última comarca és on hi ha hagut l'increment més fort, atès que s'ha passat de 2 a 6 morts. La xifra total d'accidents mortals és un 6% inferior a la del 2017, quan hi va haver 34 sinistres fatals, però el nombre de víctimes creix un 3%, perquè l'any anterior n'hi va haver 36.

Pel que fa específicament al Pirineu, l'Alt Urgell és la comarca on hi va haver més víctimes mortals, 5 en total; és a dir, la meitat dels de l'àmbit pirinenc i dos més que els dos anys anteriors, atès que tant al 2016 com al 2017 hi van morir tres persones. A la Cerdanya n'hi hagut 2; i al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Aran, 1 a cada comarca. Al Pallars Jussà no hi va haver cap mort a la carretera.

Conseqüències de l'ús del mòbil

El balanç també alerta que les distraccions -bàsicament, per l'ús del telèfon mòbil- ja són la principal causa d'accidents amb víctimes mortals o greus, ja que hi és present en un 26% del total. Les segueixen l'incompliment de les normes de circulació, amb un 18%. El cap de trànsit dels Mossos d'Esquadra a Ponent, Jordi Batista, ha assegurat que estan "satisfets però no contents" perquè la xifra d'accidents és lleugerament inferior però en canvi augmenta la gravetat d'aquests.

La meitat de les persones mortes a les carreteres de la demarcació (19) eren ocupants de turisme, mentre que 8 eren motoristes; i 4, usuaris de maquinària agrícola. Les dues franges d'edat que registren més mortalitat són les de població adulta: de 45 a 54 anys (9) i de 55 a 64 anys (8). Pel que fa als períodes de l'any, 12 de les 36 víctimes van morir al llarg del mes d'agost, bàsicament en carreteres interurbanes.

Un 30% dels accidents, causats per fauna salvatge

Pel que fa a la tipologia particular d'accidents al territori, Batista ha explicat que es van reduir un 5% els accidents causats per un porc senglar però que van augmentar un 61% els causats per cabirols. Fins a 700 accidents (greus o lleus) que van tenir lloc al 2018 a la demarcació de Lleida són causats per animals salvatges, cosa que suposa el 30% del total,



En dos dels accidents mortals hi va haver dues víctimes. I en un d'ells, fins a tres defuncions; concretament, va ser el 12 d'agost a la C-12, a Balaguer, quan van morir tres joves en una sortida de via en el marc d'un "cap de setmana fatídic", segons ha recordat el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau. Per vies, la C-12 és precisament la que concentra més persones mortes (8) i la que ha incrementat més la sinistralitat mortal respecte al 2017. La segueixen la C-14 (5), l'N-260 (3) i l'N-230 (2).

Balanç a la Catalunya Central

En el mateix acte de presentació també s'ha donat a conèixer el balanç de sinistralitat del 2018 a la Catalunya Central, que es va tancar amb 25 víctimes mortals, fruit de 23 accidents. En aquest cas es registra un fort increment, atès que al 2017 hi havia hagut 16 morts en 19 accidents; és a dir, la xifra de víctimes augmenta un 32% i la d'accidents fatals un 44%.

Un total de 20 defuncions es van produir en carreteres interurbanes. D'aquestes, 2 van ser al Berguedà, mentre que la resta es reparteixen entre dues comarques: Osona (10) i el Bages (8). Les cinc morts restants van ser en nucli urbà. Al Solsonès no n'hi va haver cap. Per carreteres, l'autovia C-25 (Eix Transversal) és la via amb més víctimes (5), seguida de la C-55 (3) i de la C-16, la C17 i la C-37, amb 2 morts cadascuna.